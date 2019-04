Uber prepara mega-Ipo da $10 miliardi

Conto alla rovescia per il debutto di Uber, uno dei leader della sharing economy con il suo servizio di trasporto via app, a Wall Street.

Il gruppo, secondo indiscrezioni della Reuters, è in procinto di lanciare un’Ipo da 10 miliardi di dollari. Se la cifra sarà confermata, la quotazione della società americana potrebbe essere la maggiore dell’anno e fra le 10 maggiori di tutti i tempi.

Sempre secondo fonti vicino all’azienda, Uber potrebbe depositare già domani presso la US Securities and Exchange Commission i documenti per potersi quotare alla Borsa americana e dare il via al suo roadshow durante la settimana del 29 aprile, mettendola sulla buona strada per sbarcare alla Borsa di New York all’inizio di maggio.

La valutazione del gruppo dovrebbe attestarsi tra $ 90 miliardi e $ 100 miliardi. La maggior parte delle azioni vendute sarebbero state emesse dalla società.