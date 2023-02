Arriva anche in Italia Twitter Blue, la versione premium a pagamento del social media di proprietà di Elon Musk. Lanciato dapprima negli Stati Uniti, in Canada, in Australia e in Nuova Zelanda, ora sbarca anche in Italia. Vediamo cos’è Twitter Blue e quanto costa.

Twitter Blue: cos’è

Twitter Blue è un abbonamento mensile a pagamento che offre agli utenti più attivi su Twitter l’accesso esclusivo a funzioni premium.

Il social media precisa che Twitter Blue offre agli abbonati nuove funzioni man mano che sono disponibili, quindi alcune funzioni potrebbero non essere lanciate contemporaneamente su tutte le app mobili o su twitter.com.

“Tra i nostri obiettivi vi è quello di offrire la migliore assistenza clienti del settore. Ci impegniamo a trattare tutti in modo giusto ed equo. Le regole di Twitter non verranno applicate in modo diverso agli abbonati, i quali non riceveranno un’assistenza più rapida per problemi come la moderazione dei contenuti. Ci impegniamo a rendere Twitter un luogo sicuro in cui tutti possono partecipare alla conversazione pubblica. Questo è il motivo per cui le questioni relative all’applicazione delle norme e le segnalazioni degli abbonati continueranno a essere gestite dai soliti team dedicati all’applicazione, nell’ambito dell’attuale processo di valutazione”.

Come iscriversi e quanto costa

E’ possibile iscriversi dal menu del profilo nell’app Twitter o dal menu del profilo su twitter.com.

I prezzi degli abbonamenti a Twitter Blue variano a seconda dell’area geografica, sulla base del prezzo attuale di $ 4,99 negli Stati Uniti. Il pagamento è su base mensile.

Come iscriversi? Basta accedere al menu del profilo, selezionare Twitter Blue e il pulsante di iscrizione mostra il prezzo dell’abbonamento mensile.

Tutti gli abbonamenti a Twitter Blue non sono rimborsabili, a meno che non sia richiesto dalla legge. Ciò include gli abbonamenti collegati ad account Twitter che sono stati sospesi o a cui non è più possibile accedere per qualsiasi altro motivo. L’annullamento dell’abbonamento deve essere effettuato tramite la piattaforma utilizzata per l’acquisto. Ad esempio, se hai acquistato il tuo abbonamento su Twitter per iOS, devi effettuare l’annullamento su Twitter per iOS.

Le funzioni di Twitter Blue

Twitter continuerà a essere gratuito. Twitter Blue offre semplicemente un ulteriore livello di personalizzazione alla propria esperienza Twitter. Twitter Blue è un’esperienza completamente facoltativa e queste funzioni iniziali sono state progettate per un segmento specifico di utenti coinvolti. Al momento non ci sono prove gratuite di Twitter Blue. Oltre al segno di spunta blu, le funzioni di Twitter Blue offrono agli abbonati un modo per migliorare e personalizzare la loro esperienza su Twitter. Ecco le funzioni previste con Twitter Blue: