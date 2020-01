Turismo: Italia prime nell’Ue per posti di lavoro, impiegate 4,2 milioni di persone

Il turismo in Italia è un settore in salute e in grado di generare nuovi posti di lavoro. La conferma è arrivata dall’Eurostat che, nell’edizione 2019 del report “Tourism Satellite Accounts in Europe“, ha confermato che il comprato dà lavoro a 4,2 milioni di persone.

Un numero che consente al nostro Paese di indossare la maglia rosa per in Europa per maggior numero di posti generati. Sopra la media europea anche l’apporto del turismo sull’offerta domestica, che si attesta intorno al 4%. Nell’Unione europea, il settore ha generato complessivamente 16,5 milioni di posti di lavoro in quindici paesi.

Per introiti, Francia prima in classifica

Ma il report di Eurostat si sofferma anche su altri aspetti. Guardando alla spesa dei turisti nei Paesi che visitano, la Francia registra gli introiti più alti: 64.221 milioni di euro, pari al 16% della spesa turistica totale nell’Ue (405.000 milioni di euro). Al secondo posto si posiziona la Spagna (59.213 milioni di euro), terza l’Italia (48.148 milioni di euro, 12% del totale).

Seguono a ruota Germania (39.555 milioni di euro), Olanda (32.490 milioni di euro) e Gran Bretagna (31.650 milioni di euro). Questi sei Paesi, da soli, rappresentano il 68% del totale della spesa dei turisti in arrivo nell’Ue. In particolare, i dati mostrano come i visitatori che si muovono in giornata hanno un impatto del 46% sul livello della spesa turistica interna.

È invece la Spagna a registrare il più alto valore aggiunto nel settore turistico con 236.131 milioni di euro, che rappresenta il 27% di quello totale dell’Ue. Seguono Germania (105.252 milioni di euro, il 12% del totale Ue), Danimarca (89.041 milioni di euro), Italia (87.823 milioni di euro) e Gran Bretagna (83.492 milioni di euro).

Il peso del turismo sull’economia europea e italiana

La rilevanza del turismo sul Pil complessivo del Paese vede in testa la Croazia (9,8%), seguita da Malta (5,8%) e Portogallo (5,6%).

Secondo il report di Eurostat l’Italia si posiziona al settimo posto con un peso del turismo sull’economia di circa il 4 per cento.

In media il turismo contribuisce per il 3,4% al Prodotto interno lordo dei paesi europei.