Turismo boom nel 2023 in Italia. Veneto la meta più ambita

Il Tax Freedom Day rappresenta il giorno in cui, teoricamente, i cittadini iniziano a lavorare per se stessi e non più per il fisco. Fino al 3 giugno 2024, tutte le entrate sono state destinate a coprire le tasse, le imposte, i tributi e i contributi sociali previsti per l’anno in corso. Secondo la Cgia di Mestre, quest’anno il gettito fiscale dovrebbe raggiungere i 909,7 miliardi di euro.