Turchia: maxi aumento dei tassi (650pb) dalla banca centrale

La banca centrale della Turchia, in una mossa straordinaria, ha aumentato il tasso di interesse chiave del paese di 650 punti base, portandolo dall’8,5% al 15%. Avviando così una nuova strategia in termini di politica sui tassi con l’arrivo della neo-presidente della banca centrale, Hafize Gaye Erkan.

Turchia, maxi aumento della banca centrale. Lira su nuovi minimi

La banca ha affermato che ci sarà un ulteriore graduale inasprimento sui tassi fino a quando il quadro dell’inflazione nel paese non migliorerà. L’aumento record del tasso principale di 650 punti base (6,5%) è il primo per il paese da marzo 2021. Ciononostante, è stato inferiore alle aspettative degli analisti di un aumento di 1.150 punti base, portandolo così al 20%.

“Il Comitato ha deciso di avviare il processo di inasprimento della politica monetaria con lo scopo di stabilire il percorso di disinflazione il prima possibile, per ancorare le aspettative di inflazione e controllare il deterioramento dei prezzi”, si legge nel comunicato stampa della banca centrale turca.

Ricordiamo intanto, che l’inflazione in Turchia è in crescita del 40% su base annuale e dello 0,04% su base mensile. In seguito alla decisione la lira turca si è indebolita contro il dollaro, toccando un nuovo minimo storico a 24,43 in calo del 3,8%. Si tratta di un calo del 18% contro il dollaro USA nell’arco di un mese.

Gli analisti: “Decisione deludente, non abbastanza”

Nonostante si tratti di un rialzo del tasso record, gli analisti non sono rimasti soddisfatti dalle mosse della banca centrale turca. Anzi hanno descritto il rialzo: “Non sufficiente.”

“Deludente. Non abbastanza”, ha scritto in una nota Timothy Ash, Analista di BlueBay Asset Management. “Avevano bisogno di anticipare le escursioni. Al mercato non piacerà.

Mentre secondo George Dyson, analista di Control Risks, ritiene che ci saranno ulteriori aumenti per portare il tasso ufficiale al 20% o anche superiore.

“Questo è un segno che il nuovo governatore sta cercando di procedere con cautela per evitare uno scontro con il presidente Erdogan: l’ultimo governatore della banca centrale ad aumentare i tassi di interesse è stato licenziato dal presidente dopo meno di cinque mesi in carica”, ha commentato Hamish Kinnear di Verisk Maplecroft.

Il retroscena

La Turchia ha costantemente abbassato il tasso principale della banca centrale dal 19% alla fine del 2021 all’8,5% a marzo, con un inflazione completamente fuori controllo. Una crescita dell’inflazione aumentata a dismisura (+80%) alla fine del 2022, attualmente al 40%.

I libri di economia tradizionale sostengono che i tassi devono essere aumentati per raffreddare l’inflazione. Ma il Presidente Erdogan, recentemente rieletto, un “nemico” dichiarato dei tassi di interesse, che definisce lo strumento “la madre di tutti i mali”, ha invece applicato apertamente una strategia di abbassamento dei tassi.

Il risultato fu una crisi del costo della vita per il popolo turco e il crollo della valuta del paese, la lira turca. Negli ultimi cinque anni, la lira ha perso circa l’80% del suo valore rispetto al dollaro, e la Turchia si è trovata precariamente a corto di riserve di valuta estera poiché ha venduto miliardi di dollari in valuta estera per sostenere la lira.