Capua: “Trump curato dal Covid-19 con un super trattamento da un milione di dollari”

“Mi sento meglio oggi rispetto a 20 anni fa”, aveva detto lo scorso 5 ottobre il presidente Donald Trump uscendo dall’ospedale militare Walter Reed in Maryland, dov’era ricoverato per Covid-19. “Non abbiate paura, lasciate che domini la vostra vita”, aveva aggiunto. Dietro al suo veloce recupero, però, non c’era né la tempra dell’uomo, né la debolezza del virus, ma un costoso trattamento sanitario che solo una minoranza degli americani possono permettersi. Ad affermarlo (ma la notizia di per sé era già nota), è stata anche la nota virologa Ilaria Capua:

“Trump è stato capace di dare il peggiore esempio possibile, perché ha avuto un trattamento da Superman”, ha detto a Radio1 la virologa insignita dal presidente della Repubblica, “gli hanno fatto una dose sostanziosa di anticorpo monoclonale, che è tipo un missile terra-aria, e che blocca il virus quando sta entrando nel sangue e quindi non riesce a provocare malattia”.

Come funziona la terapia dell’anticorpo monoclonale

Nel dettaglio la terapia, prodotta dalla società Regeneron, consiste nell’iniezione di una combinazione di anticorpi che imita la nostra risposta immunitaria. A quel punto, spiega la Bbc, gli anticorpi si attaccano fisicamente al coronavirus in modo che non possano entrare nelle cellule del corpo e rendono il virus più “visibile” al resto del sistema immunitario – che può neutralizzarlo.

Il costo della terapia

Il problema è che è una terapia dai costi proibitivi: “Questa non è una medicina per tutti, è costosissima” ha detto la Capua a Radio1, “la sua cura sarà costata moltissimo, si parla di 1 milione di euro. E’ una cura da presidente”.

A provvedere alle spese è stata l’assicurazione da Presidente Usa che Trump non è tenuto a pagare, ma che costerebbe, a una persona nella sua fascia di rischio, oltre 18mila dollari l’anno, ha scritto il Guardian. Il solo trattamento monoclonale, sempre secondo il quotidiano britannico, sarebbe costato (per le quattro dosi assunte da Trump) 386.924 dollari.