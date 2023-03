Truffe assicurazione online: come evitarle

Un cittadino residente nel Cusio ha recentemente subito una truffa da 5 mila euro dopo aver acquistato un’assicurazione online. L’uomo, dopo un banale incidente stradale, aveva cercato su internet un’assicurazione più conveniente e si era imbattuto in un sito di una compagnia assicurativa che offriva prezzi molto vantaggiosi da contrattare al telefono.

Durante la telefonata con un’operatrice, la vittima doveva versare degli importi in denaro su varie carte prepagate per ottenere un premio di polizza estremamente basso. Dopo aver eseguito i primi due versamenti, l’applicazione si è bloccata temporaneamente e la truffatrice ha suggerito all’uomo di recarsi presso uno sportello Atm per effettuare altri due versamenti. Alla fine, la vittima ha perso circa 5mila euro.

Questo tipo di truffe, spesso chiamate “truffa delle assicurazioni”, si basano sul phishing di siti e piattaforme di note compagnie assicurative, attraverso la “costruzione” di false pagine web del tutto identiche a quelle reali. In queste “trappole virtuali” vengono inseriti contatti telefonici che mettono in comunicazione l’ignara vittima con l’operatore che asseconda o alletta il malcapitato.

Secondo i carabinieri di Gravellona Toce, che hanno denunciato otto truffatori residenti in Campania dopo un’elaborata indagine, il consiglio è di rivolgersi sempre ai canali ufficiali delle compagnie assicurative che operano online e il cui contatto telefonico non è mai un telefono cellulare. Inoltre, le compagnie assicurative richiedono il pagamento del premio attraverso bonifico bancario o carta di credito e mai utilizzano carte ricaricabili intestate a soggetti privati.

Il caso del cittadino residente nel Cusio è solo uno dei tanti esempi di truffa assicurazione online che stanno colpendo centinaia di persone in tutta Italia. È importante che i cittadini siano informati e siano consapevoli dei rischi che corrono quando acquistano un’assicurazione online. Per questo motivo, è fondamentale prestare molta attenzione alle pagine web che si visitano e non fornire mai informazioni personali o finanziarie a persone sconosciute.