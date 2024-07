Trimestrali Usa al via, si parte dalle banche. Calendario e stime

Questa settimana inizia la carrellata delle trimestrali Usa. Ad inaugurare la nuova stagione – relativa al periodo aprile/giugno – ci penseranno i colossi bancari JPMorgan Chase, Wells Fargo e Citigroup, che diffonderanno i principali dati venerdì 12 luglio. Quali sono le attese?

Le stime degli analisti

Nonostante il rallentamento dell’economia Usa, gli analisti di FactSet stimano per le società dello S&P 500 un tasso di crescita degli utili (su base annua) dell’8,8% dal +5,9% del primo trimestre, che segnerebbe il più alto tasso di crescita degli utili su base annua dal primo trimestre 2022 (+9,4%).

Nello stesso periodo le vendite topline cresceranno del 4,6% su base annua un tasso leggermente superiore a quello del 4,3% del primo trimestre. Le indicazioni sugli utili futuri saranno cruciali, poiché si prevede che gli utili di consenso per la seconda metà del 2024 saranno del 12% superiori a quelli dell’anno scorso.

Per secondo trimestre, gli analisti hanno abbassato le previsioni degli eps il periodo meno della media, ovvero dello 0,5% (a 58,94 dollari da 59,22 dollari) a fronte della limatura del 3,4% degli ultimi cinque anni (20 trimestri) e del 3,3% negli ultimi dieci.

A livello settoriale, sono sette i comparti che hanno subito una revisione al ribasso (in testa il settore industriale -4,7%), mentre quattro hanno registrato un aumento (guida il comparto del Consumer Discretionary +2,9%).

Riviste invece al rialzo dell’1% le stime EPS per il 2025 (a $278,80 da $276,14). A livello settoriale, sette degli undici settori hanno registrato un aumento delle stime guidati dai settori Communication Services (+3,2%), Information Technology (+2,6%) e Consumer Discretionary (+2,5%).

Uno sguardo ai settori

Secondo FactSet, mentre le stime sugli utili annuali dei titoli finanziari sono per una crescita del 4,3%, le banche dovrebbero registrare un calo del 10%.

I trend principali del settore finanziario, secondo gli analisti:

ritmo di crescita dei prestiti stagnante, che dovrebbe pesare sugli utili;

proseguono le perdite sui crediti per cui è probabile che le banche aumentino le riserve;

i ricavi dell’investment banking e della gestione patrimoniale continuano a beneficiare della solidità dei mercati.

Il settore tecnologico dovrebbe rimanere un pilastro per la crescita degli utili, con un aumento stimato del 16,4% su base annua. In particolare, i profitti di NVIDIA dovrebbero aumentare del 235% rispetto all’anno precedente, grazie alla domanda di semiconduttori per l’intelligenza artificiale.

Il calendario dei big della finanza

Venerdì 12

Citigroup Inc

JPMorgan Chase & Co

Wells Fargo & Co

Lunedì 15

BlackRock

Goldman Sachs

Martedì 16