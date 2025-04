Trimestrali cruciali per Microsoft, Amazon, Meta e Apple: il momento della verità per le big tech

Wall Street sta trattenendo il respiro. Questa settimana, quattro delle aziende più grandi e influenti del mondo, Microsoft, Amazon, Meta e Apple, riportano i loro guadagni trimestrali, in quella che molti definiscono la stagione delle trimestrali più cruciale degli ultimi tempi. In un contesto di guerre commerciali, impennata dei dazi, incertezza economica e ansia degli investitori, i risultati di questi giganti della tecnologia non riguardano solo il soddisfacimento delle aspettative degli analisti, ma anche la rassicurazione che le loro storie di crescita rimangano intatte.

Questi guadagni arrivano in un momento delicato: un mercato guidato dai dazi ha già cancellato migliaia di miliardi di dollari dalle azioni globali, rendendo gli investitori ipersensibili a qualsiasi segnale di debolezza. Con Microsoft, Amazon, Meta e Apple che insieme rappresentano quasi un quarto del valore dell’S&P 500, i risultati e le previsioni sugli utili influenzeranno in modo significativo il sentiment degli investitori, non solo per i titoli tecnologici ma per i mercati di tutto il mondo. Eventuali inciampi potrebbero innescare una volatilità più ampia; risultati rassicuranti, tuttavia, potrebbero rinnovare la fiducia degli investitori e innescare un rally del mercato.

Ecco la guida essenziale su ciò che gli investitori devono tenere d’occhio quando le Big Tech entrano sotto i riflettori.

Microsoft: la scommessa sull’intelligenza artificiale darà i suoi frutti? (mercoledì 30 aprile)

Microsoft è in testa, con una previsione di circa il 10% sia in termini di utili che di crescita dei ricavi anno su anno. Tuttavia, gli occhi degli investitori sono puntati sulla sua attività di cloud computing, Azure e sulla spinta aggressiva di Microsoft verso l’intelligenza artificiale. Il recente rallentamento degli investimenti nei data center ha già scosso i nervi, sollevando preoccupazioni per un potenziale raffreddamento della domanda.

La domanda di fondamentale importanza per gli investitori in questa stagione di trimestrali è: Microsoft è in grado di mantenere le sue audaci ambizioni di intelligenza artificiale o ha piazzato una scommessa ad alto rischio nel momento sbagliato, ovvero proprio mentre la spesa tecnologica si raffredda?

Meta: la pubblicità nel mirino (mercoledì 30 aprile)

I risultati di Meta, previsti per mercoledì, dovrebbero mostrare una solida crescita a due cifre. Ma al di là di questi numeri rassicuranti, gli investitori sono profondamente preoccupati. I dazi minacciano di interrompere le entrate pubblicitarie di Meta, in particolare quelle guidate dalle società di e-commerce cinesi, che potrebbero ridurre drasticamente la spesa su piattaforme come Instagram e Facebook. Tuttavia, le innovazioni pubblicitarie di Meta, Reels e Advantage+ basate sull’intelligenza artificiale offrono una certa protezione.

Gli investitori avranno bisogno di chiarezza sul seguente quesito: le innovazioni pubblicitarie di Meta possono assorbire l’impatto dei dazi o il suo modello di entrate mostrerà crepe inaspettate sotto pressione?

Apple: il prezzo della resilienza tariffaria (giovedì 1 maggio)

Apple chiude la settimana giovedì, affrontando modeste aspettative di crescita degli utili a una cifra media. Ma i dazi rappresentano una seria minaccia per i margini di Apple e la leggendaria efficienza della sua catena di approvvigionamento. L’azienda sta spostando la produzione di iPhone in India con una mossa strategica, ma l’esecuzione rimane impegnativa e lenta.

Gli investitori devono anche valutare attentamente la domanda dei consumatori. L’aumento dei prezzi dovuto ai dazi potrebbe indebolire la spesa dei consumatori, minacciando la base di clienti fedeli di Apple.

Per gli investitori, la domanda essenziale diventa: l’iconico marchio Apple è abbastanza forte da resistere a potenziali aumenti di prezzo dovuti ai dazi o la fiducia degli investitori nella resilienza di Apple è mal riposta?

Amazon: superare le turbolenze tariffarie (giovedì 1 maggio)

Amazon sale sotto i riflettori giovedì, con i mercati che si aspettano una robusta crescita degli utili vicina al 40%. Tuttavia, le prospettive ottimistiche nascondono sfide significative: la guerra dei dazi USA-Cina colpisce direttamente il cuore della vendita al dettaglio di Amazon, facendo potenzialmente aumentare i costi e danneggiando i margini.

Gli investitori dovrebbero osservare attentamente le mosse strategiche di Amazon per mitigare i dazi, come lo spostamento della produzione dalla Cina. Altrettanto importante è Amazon Web Services (AWS), storicamente la centrale di profitto dell’azienda. I recenti segnali cauti sull’espansione dei data center si aggiungono alle ansie degli investitori.

La domanda principale in questa stagione è: l’enorme spesa di Amazon per la logistica, le infrastrutture e l’intelligenza artificiale proteggerà la sua attività o la lascerà vulnerabile se l’economia rallenta?

Quattro temi critici da tenere d’occhio per gli investitori

Strategie tariffarie: bisogna osservare attentamente il modo in cui la gestione affronta l’impatto delle tariffe. Strategie chiare sono fondamentali, in quanto l’incertezza alimenterà la volatilità del mercato.

Fiducia nel cloud e nell’intelligenza artificiale: le osservazioni di Microsoft e Amazon sul cloud e l’intelligenza artificiale daranno il tono alla fiducia negli investimenti tecnologici. L’esitazione qui potrebbe significare problemi più ampi.

Resilienza pubblicitaria: i risultati di Meta serviranno come indicatore chiave della forza della pubblicità digitale in mezzo alle interruzioni commerciali.

Disciplina degli investimenti: un investimento elevato è ammirevole, ma deve essere sostenibile. È bene prestare attenzione a eventuali segnali di cautela da parte dei dirigenti.

La posta in gioco non è mai stata così alta

In un clima di turbolenza dei mercati globali e di guerre tariffarie, queste trimestrali hanno un peso enorme e per gli investitori comprenderne le implicazioni è di essenziale importanza.

Come riportato dalle stesse Microsoft, Amazon, Meta e Apple, gli investitori dovrebbero prepararsi alla volatilità, ma anche alle potenziali opportunità. Dopotutto, quando le tempeste si abbattono sul mercato, gli investitori più abili non solo sopravvivono, ma prosperano. Gli investitori dovrebbero quindi restare sintonizzati, informarsi e prepararsi ad agire, indipendentemente dal calo dei numeri delle Big Tech.