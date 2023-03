Triboo svela i risultati 2022: ricavi consolidati pari a 93,4 milioni di euro

Triboo alza il velo sui risultati del 2022 da cui emergono ricavi consolidati pari a 93,4 milioni di euro (97,7 milioni di euro al 31 dicembre 2021), ebitda adjusted pari a 12,2 milioni di euro rispetto a 14,1 milioni di euro dello scorso esercizio e risultato netto consolidato adjusted pari a 1,5 milioni di euro rispetto a 3,1 milioni di euro dello scorso esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo attivo nel settore digitale e quotato Euronext Milan ha esaminato e approvato la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2022, redatta secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Giulio Corno, amministratore delegato di Triboo spa, ha commentato:

“In un contesto macroeconomico di eccezionale difficoltà e nonostante un rallentamento del mercato digitale nell’ultimo trimestre dell’anno, Triboo conferma la propria resilienza e la capacità di sapersi adattare al cambiamento, continuando a operare in modo sostenibile e redditizio”.

Triboo: i risultati dell’esercizio 2022

Andando nei dettagli la posizione finanziaria netta di Gruppo passa da (-2,4) milioni di euro a (-10,5) milioni di euro; la posizione finanziaria netta è riferibile, per 5,4 milioni di euro, ad affitti e leasing contabilizzati in applicazione del principio IFRS 16.

In merito alle due divisioni del Gruppo, la Divisione Digitale registra ricavi 70,5 milioni di euro (76,9 milioni di euro al 31 dicembre 2021) e un ebitda di 8,1 milioni di euro rispetto ai 10,1 milioni di euro del 2021, mentre la Divisione Media segna un ebitda pari a 3,4 milioni di euro rispetto a 3,8 milioni di euro nel 2021, con ricavi in aumento (24,1 milioni di euro rispetto a 21,6 milioni di euro nel 2021). Il risultato netto consolidato del 2022 è positivo per 0,8 milioni di euro (positivo per 2,4 milioni di euro nel 2021), dopo aver registrato svalutazioni e accantonamenti per 1,1 milioni di euro (2,5 milioni di euro al 31 dicembre 2021) e ammortamenti per 8,6 milioni di euro (8,7 milioni di euro al 31 dicembre 2021).

Il piano industriale 2023-2025

Il Consiglio di Amministrazione di Triboo ha esaminato ed approvato il piano industriale per il periodo 2023 – 2025. Riccardo Maria Monti, amministratore delegato del Gruppo (nella foto), ha commentato:

“Siamo soddisfatti dei risultati del 2022, che ha rappresentato un anno di transizione, in un contesto di eccezionale complessità. “Sulla base dei risultati consuntivati, delle azioni volte a rafforzare il management del Gruppo, degli investimenti effettuati, nonché di un intenso programma di revisione dei processi ed ottimizzazione dei costi posto in essere, Triboo è nella posizione di poter affrontare il prossimo triennio con fiducia e siamo certi di poter continuare nel percorso di crescita intrapreso con il precedente piano industriale”.

Il piano approvato ha come guidelins ricavi in crescita da euro 93,4 milioni del 2022 a 123 milioni del 2025 e un ebitda in crescita da 11,7 milioni del 2022 a 22 milioni del 2025.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il bilancio per l’esercizio 2022 della capogruppo Triboo spa che registra ricavi netti pari a 5,8 milioni di euro (5,4 milioni di euro nel 2021) ed una perdita di esercizio di 1,3 milioni di euro (perdita di 1,9 milioni di euro nell’esercizio precedente) e risente prevalentemente della svalutazione prudenziale del valore iscritto di una partecipazione della Divisione Media per 0,9 milioni di euro.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre ha deliberato di convocare l’assemblea degli azionisti, in sede ordinaria, per il prossimo 28 aprile 2023, in unica convocazione, per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 e per la destinazione del risultato di esercizio. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti di coprire la perdita d’esercizio mediante utilizzo delle riserve disponibili.