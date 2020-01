Triboo rileva il controllo di LOVEThESIGN attiva nell’e-commerce di arredo di design

Nuova acquisizione per Triboo, Gruppo attivo nel settore dell’e-Commerce e dell’Advertising digitale quotato sul mercato MTA e che controlla questa testata online tramite Brown Editore.

La società milanese ha annunciato l’acquisizione del 51% del capitale sociale di LOVEThESIGN S.r.l. attiva nella commercializzazione online di mobili e complementi di arredo di design.

La boutique online collabora dal 2012 con i brand e i designer più prestigiosi, e ha creato in pochi anni un catalogo di prodotti e novità elegante ed esclusivo. Triboo ha rilevato la quota di partecipazione da Aura S.r.l., Gruppo che opera nel settore IT, che ha acquisito LOVEThESIGN nel settembre 2019.

“Siamo entusiasti di questa acquisizione, che si inserisce perfettamente nella strategia di crescita di Triboo, che mira a proseguire nella propria espansione nel mondo dell’e-Commerce e sviluppare nuovi progetti speciali altamente innovativi in settori strategici” – ha commentato Marco Giapponese, direttore generale di Triboo – “L’investimento in LOVEThESIGN ci permetterà di far leva sulle sinergie con il nostro Gruppo e supportare la crescita di questa piattaforma tecnologica, in grado di rivoluzionare un settore di mercato ad alto potenziale di crescita come quello del design, che oggi offre ampio spazio per l’innovazione e la digitalizzazione”.

Grazie a questa operazione, Triboo ed Aura mirano a valorizzare le relazioni ed i rapporti commerciali di LOVEThESIGN, grazie alle competenze in ambito B2B e B2C di Triboo, per offrire soluzioni e servizi digitali in un settore che in Italia è caratterizzato da una scarsa penetrazione dell’innovazione tecnologica e da una forte propensione all’export.