Triboo, ricavi a 37,6 mln (+10,7%) nel primo semestre del 2019

Triboo, gruppo attivo nel settore dell’E-commerce e dell’Advertising digitale quotato sul mercato MTA (che controlla questa testata tramite Brown Editore), ha chiuso il primo semestre 2019 con ricavi consolidati pari a 37,6 milioni di euro, in crescita del 10,7% rispetto ai 33,9 milioni di euro del primo semestre dello scorso esercizio grazie alla crescita organica sia della Divisione Digitale che della Divisione Media.

L’Ebitda adjusted consolidato è pari a 3,8 milioni di euro, in aumento rispetto a 3,4 milioni di euro del primo semestre dello scorso esercizio (+13,5%) prevalentemente come effetto della crescita dei ricavi.

L’Ebitda consolidato è pari a 3,5 milioni di euro, rispetto a 4,9 milioni di euro del primo semestre 2018, principalmente per gli effetti positivi delle poste non ricorrenti per 1,6 milioni di euro nel primo semestre dello scorso esercizio.

Il conto economico si chiude con un risultato netto consolidato adjusted pari a 0,7 milioni di euro rispetto alla perdita di 0,045 milioni di euro del primo semestre 2018.

In relazione alle diverse aree di business, i ricavi della Divisione Digitale sono pari a 22,8 milioni di euro in crescita del 10,9% rispetto a 20,5 milioni di euro conseguiti nel primo semestre 2018. L’Ebitda adjusted è pari a 2,4 milioni di euro (+15,3%), grazie all’aumento costante del numero di store gestiti e all’inserimento di importanti nuovi brand.

I ricavi della Divisione Media si attestano a 16,5 milioni di euro in aumento dell’11,3% rispetto a 14,8 milioni di euro registrati nel primo semestre 2018. L’Ebitda adjusted è pari a 2,2 milioni di euro (+13,1%) anche grazie alla crescita del direct marketing.

La nota della società chiarisce che la generazione di cassa da attività operative pari a 8,1 milioni di euro ha consentito di finanziare investimenti per un totale di 6,5 milioni di euro ed ha portato a una cassa netta generata di 2,2 milioni di euro, dopo aver distribuito 2 milioni di euro di dividendi riferiti all’esercizio 2018. Gli investimenti includono elementi non ricorrenti per 1,2 milioni di euro prevalentemente per l’acquisto di fabbricati adibiti ad uffici.

L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2019 è pari a 8,3 milioni di euro rispetto a 6,1 milioni di euro del 31 dicembre 2018.

In merito ai progetti futuri, la società evidenzia che il nuovo direttore generale, Marco Giapponese, nominato in data 23 luglio, ha avviato il processo di revisione e di implementazione della struttura organizzativa. Questa attività porterà alla redazione del nuovo piano industriale che verrà presentato alla comunità finanziaria il 22 gennaio 2020.