Triboo SpA, potenziato il management: Francesco Fiore è il nuovo CTO

Francesco Fiore è il nuovo CTO di Triboo SpA, che prosegue spedita nel suo percorso di crescita e nel potenziamento del proprio management. Ad annunciarlo è la stessa azienda con una nota ufficiale diffusa quest’oggi.

La nuova nomina di Triboo

In particolare, Triboo SpA, gruppo attivo nel settore digitale e quotato su Euronext Milan, ha annunciato un’ulteriore nomina all’interno del proprio team dirigenziale: Francesco Fiore (in foto qui in basso) è il nuovo Chief Technology Officer oltre che Head of Product E-commerce.

L’esperienza del manager

Francesco Fiore avrà il compito di presidiare l’area tecnologica della società al fine di supportare sia la riorganizzazione dei gruppi di lavoro che lo sviluppo delle nuove tecnologie proprietarie. Come per la recente nomina di Matteo Pizzagalli quale CFO di Gruppo, anche Francesco Fiore vanta oltre 15 anni di esperienza nel settore digital nonostante la giovane età; il nuovo CTO, nello specifico, guiderà una squadra composta da oltre 50 specialisti, che includono ingegneri informatici e data scientist.

Le parole del nuovo CTO

Il manager ha al suo attivo numerose esperienze in start up tecnologiche altamente innovative come Blink Travel e, nella sua qualità di CEO e founder di Digital Rock (recentemente acquisita da Triboo, ndr) ha coordinato lo sviluppo della piattaforma Headless proprietaria Skin. E ha commentato così la nuova nomina ottenuta.