Triboo, Matteo Pizzagalli nominato nuovo CFO

Triboo ha annunciato la nomina di un nuovo Chief Financial Officer. Si tratta di Matteo Pizzagalli, con alle spalle un’esperienza di oltre 10 anni in EY. Così l’azienda punta a proseguire nel suo percorso riorganizzativo, volto all’accelerazione della crescita in un’ottica di lungo termine. Vediamo tutto nell’approfondimento.

L’annuncio della nomina

In particolare la società, ha dato oggi l’annuncio relativo al suo nuovo manager. “Il Consiglio di Amministrazione di Triboo S.p.A., Gruppo attivo nel settore digitale e quotato sul mercato Euronext Milan, riunitosi in data 17 luglio 2023, ha nominato quale nuovo Chief Financial Officer il Dott. Matteo Pizzagalli, con efficacia dalla data odierna – si legge nella nota dell’azienda – Il CdA prende atto delle dimissioni di Matteo Cornelli, il quale ha assicurato un adeguato periodo di affiancamento per un’agevole transizione, e lo ringrazia del lavoro svolto in questi anni con estrema diligenza e dedizione. Si segnala, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, la nomina, con efficacia dalla data odierna, di Matteo Pizzagalli quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell’art. 154-bis del TUF. Il dott. Pizzagalli dalla data odierna riveste anche il ruolo di Investor Relator. Matteo Pizzagalli, 36 anni, laureato in Amministrazione, Finanza Aziendale e Controllo presso l’Università Bocconi di Milano, ha lavorato per 12 anni in EY, primaria società di revisione contabile e consulenza aziendale, ricoprendo incarichi manageriali di crescente responsabilità ed offrendo servizi per rilevanti gruppi multinazionali”.

Il commento del Presidente Monti

A commentare e dare il benvenuto al nuovo CFO è stato il Presidente del Gruppo, il quale ha parlato anche della strategia aziendale.