Tria rassicura: “recessione lieve”. Ma si rischia manovra-bis

Il giorno dopo la pubblicazione da parte dell’Istat dei dati sul Pil italiano del quarto trimestre 2018, che hanno certificato l’ingresso dell’economia italiana in recessione, il ministro dell’economia Giovanni Tria prova a rasserenare gli animi:

Il riferimento, fatto a margine di un evento di cui è stato protagonista alla Columbia University, è al fatto che il Pil italiano si sia contratto per il secondo trimestre consecutivo dopo il -0,1% del periodo luglio-settembre.

Per Tria, una cosa è che ci sia come ora una recessione tecnica e “un’altra che ci sia una recessione forte e prolungata”. Stando al ministro, lo status attuale dell’economia italiana è “causato solo da fattori internazionali. Nessuno osservatore internazionale vede questo scenario [di recessione prolungata]. Anzi. Gli ultimi indicatori dicono che sembra che la fase di discesa della domanda, dovuta anche ad aspettative negative sul commercio internazionale, si sta esaurendo”.

“Sono dati che ci aspettavamo. Ci aspettavamo in -0,1% e non un -0,2% ma siamo in questo ordine di cose”. Ora la ricetta, ha concluso, passa attraverso il “rilancio degli investimenti pubblici, tutti. Non c’e’ da scherzare, da giocarci intorno. Serve applicare le misure per sostenere la crescita”.