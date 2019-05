Tria: “no a nuovo deficit per abbassare le tasse”

“Per finanziare riforme fiscali strutturali servono coperture altrettanto strutturali, il deficit può coprire solo investimenti o interventi temporanei”.

All’indomani delle stime della commissione Ue il ministro dell’Economia Giovanni Tria conferma, in un’intervista al Sole 24 Ore gli obiettivi di deficit e debito scritti nel Def, spiegando che “una riforma fiscale non si può realizzare a deficit. Si può aumentare il disavanzo per un provvedimento fiscale temporaneo, nato da precise ragioni congiunturali, ma non per una riforma strutturale”.

Tornano alle stime della Commissione, Tria ha spiegato che i numeri dell’esecutivo

“Sono in linea con i nostri”. E le differenze sul debito e sui livelli 2020 nascono dal fatto che i calcoli Ue “non considerano impegni che sono già inseriti nella legislazione italiana, e che confermo” ha affermato Tria.

Tra questi impegni ci sono i 23,1 miliardi di aumento Iva, sostituibile con tagli di spesa equivalenti, e i 18 miliardi di privatizzazioni. Se quest’ultimo “non sarà raggiunto bisognerà pensare a qualche altra misura per lo stesso scopo”.

Alle obiezioni in arrivo sul debito il governo risponderà che tra i “fattori rilevanti” che possono giustificare gli scostamenti c’è prima di tutto “la crisi economica”. Ma Tria non si attende la richiesta di manovra correttiva.