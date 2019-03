Emanuele Veratti (nella foto), partner di Bain & Company, intervistato durante il WOBI On Digital Transformation parla della trasformazione digitale che impatta non solo sulle aziende ma anche sui clienti: “Noi diamo due tipi di risposte. La prima è che le aziende dovrebbero ripartire dai bisogni base dell’uomo, anche se non è facile, ma è necessario. La seconda è relativa alla customer experience e alla trasparenza che il cliente richiede“.