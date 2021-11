Transizione o rivoluzione energetica? Giovedì la nuova puntata di WSI Smart Talk

Giovedì 18 novembre andrà in onda alle ore 15,00 sul sito e sui canali social di Wall Street Italia la nuova puntata di WSI Smart Talk, il format video condotto da Leopoldo Gasbarro.

Titolo della nuova puntata: Transizione o rivoluzione energetica?



Un approfondimento utile per capire quali sono gli scenari attesi nel mondo della sostenibilità, anche alla luce del piano di investimenti mondiale da 130 triliardi di dollari volto ad abbattere le emissioni di anidride carbonica e favorire la transizione verso modelli energetici più sostenibili.

Ospite della puntata Fabio Bocchiola amministratore delegato di Repower, gruppo internazionale attivo nel settore dell’energia.

Nel corso della trasmissione interverranno anche Ilaria Caprioglio di Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile e Andrea Mosetto Head of Investment Specialists & Member of the Executive Committee di CPR Asset Management.

Previsti anche gli interventi di Paolo Scaroni, ex amministratore delegato, dell’Eni (video estratto dalla lunga intervista pubblicata sull’ultimo numero di Wall Street Italia) e il sociologo Francesco Morace che illustrerà il rapporto degli italiani con la transizione energetica.