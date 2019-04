Tra aumento Iva e scandali, governo regge nei sondaggi

Nonostante i dissapori e malumori, da ultimo il caso sottosegretario Armando Siri, accusato di presunte tangenti, il governo giallo-verde regge nei sondaggi. La Supermedia di Agi parla di una crescita sia per il Movimento Cinque Stelle che per la Lega Nord: quest’ultima sale al 32,8%, crescendo dello 0,7% in due settimane, mentre il M5S si riporta al 22 per cento, guadagnando mezzo punto percentuale. Il Partito democratico è in lieve calo al 20,7 per cento.

Secondo un sondaggio pubblicato mercoledì e realizzato dalla società EMG, per il 72% degli elettori del PD l’inchiesta umbra non condizionerà il loro voto. Seguita da Forza Italia al 9,9% e Fratelli d’Italia al 5%.

Le forze di maggioranza arrestano la loro discesa e tornano a riavvicinarsi a quel 55% registrato nei giorni della formazione del Governo Conte, scrive l’Agi ma ci sono altri sondaggi poco rassicuranti per l’esecutivo giallo verde.

Ma solo 38% si dichiara soddisfatto dell’operato del governo

Un sondaggio per Sky rivela per esempio che solo il 38% degli italiani si dichiara molto o abbastanza soddisfatto dell’operato del Governo Conte e ben il 64,5% degli intervistati addita la responsabilità per una crescita che si preannuncia deludente nel 2019 all’attuale governo.

I sondaggi di Euromedia e Piepoli invece prevedono che oltre l’80% degli italiani sarebbe contrario all’aumento IVA per finanziare la Flat Tax voluta dalla Lega e da Salvini. In merito proprio all’aumento dell’imposta sui consumi, il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, nell’Aula della Camera durante l’esame del Def 2019 ha puntualizzato che l’aumento si eviterà.