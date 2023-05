Torna il bonus tv nel 2023. Chi può richiederlo

I bonus tv previsti della legge di Bilancio 2021, sono scaduti alla fine del 2022 per mancanza di fondi. L’unico bonus ancora rimasto in vigore è appunto il bonus “decoder a casa” per gli over 70 con una pensione non superiore ai 20.000 euro annui.

Secondo le indiscrezioni stampa, il governo Meloni vorrebbe riproporre in particolar modo l’incentivo alla rottamazione, conosciuto come “bonus rottamazione”. Ma per ora non c’è chiarezza sulla somma a disposizione per i bonus tv relativi al periodo 2023/2024. Nelle bozze del provvedimento che il ministero delle Imprese sta preparando per sostenere il settore delle telecomunicazioni si tratta di 90 milioni di stanziamento, numero attualmente provvisorio e suscettibile di correzioni. Intanto vediamo chi può richiedere le varie agevolazioni, basandoci sui criteri del decreto legge precedente, ovvero il DL 2021.

Chi può richiedere il bonus rottamazione?

Il bonus rottamazione è concesso una sola volta per l’acquisto di un solo apparecchio televisivo, a fronte della rottamazione di un apparecchio obsoleto, cioè acquistato prima del 22 dicembre 2018. I beneficiari sono i cittadini che versano il canone tv mediante la bolletta elettrica oppure tramite modello F24 o i cittadini che al 31 dicembre 2020 risultino di età pari o superiore ai 75 anni, residenti in Italia, ed esenti dal pagamento del canone tv ai sensi dell’articolo 1, comma 132, della legge n. 244 del 2007.

Come funziona il bonus?

Prima di procedere alla rottamazione, bisogna scaricare e compilare il modulo di autodichiarazione che certifichi il corretto smaltimento. La rottamazione può essere effettuata direttamente presso i rivenditori, consegnando al momento dell’acquisto la tv obsoleta. In alternativa, si può consegnare la vecchia tv direttamente in un luogo autorizzato, prima di recarsi ad acquistare la nuova. Successivamente con il modulo di autodichiarazione firmato, l’utente si reca nel negozio e riceve lo sconto. Quello precedente era pari al 20% del prezzo della nuova TV.

Chi può richiedere il bonus decoder “a casa”?

Come stavamo dicendo sopra l’unico bonus in vigore nel 2023 e per il resto dell’anno e il bonus decoder a casa per gli over 70. L’agevolazione che prevede, grazie alla convenzione tra il Mise e Poste Italiane, la consegna gratuita e direttamente presso il proprio domicilio di un decoder compatibile con il nuovo digitale terrestre.

La misura si rivolge ai cittadini, che abbiano un’età pari o superiore ai 70 anni, abbiano un trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro annui e siano intestatari dell’abbonamento del canone Rai.

Come richiederlo

Queste invece sono le varie possibilità per programmare la consegna del decoder a casa:

chiamare il numero 800 776 883 , selezionando la sezione relativa alla consegna a domicilio dei Decoder TV

, selezionando la sezione relativa alla consegna a domicilio dei Decoder TV andare in uno dei quasi 13 mila uffici postali presenti in tutta Italia negli orari di apertura

presenti in tutta Italia negli orari di apertura accedere all’indirizzo www.prenotazionedecodertv.it/booking/.

Nel momento della prenotazione, avendo identificato il richiedente e verificato la presenza dei requisiti richiesti per ottenere l’agevolazione, può essere fissata la data di consegna a casa del decoder, che il Ministero mette a disposizione gratuitamente.