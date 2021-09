Luigi Gubitosi e TIM accelerano sul 5G

Luigi Gubitosi e TIM, avanti tutta sul 5G

TIM ha recentemente presentato il rapporto “Smart Italy 5G”, realizzato dal suo Centro Studi, nel quale ha approfondito i benefici del 5G sulla crescita economica del nostro Paese e sulla vita quotidiana dei cittadini. Maggiore connettività, velocità di trasmissione e ridotti tempi di latenza fanno del 5G una leva di sviluppo economico per tutto il Paese.

“Il rapporto del Centro Studi TIM – ha dichiarato Carlo Nardello, Chief Strategy, Business Development & Transformation Officer TIM – stima e quantifica il contributo che il 5G apporterà alla crescita dell’economia nei prossimi anni e fa emergere i benefici derivanti dalla sua adozione in tutti gli ambiti, a partire dalla vita dei cittadini. Oltre ad accelerare la diffusione della cultura digitale, il 5G rappresenta un nuovo paradigma per lo sviluppo di servizi applicati all’industria e alla Pubblica Amministrazione e giocherà un ruolo centrale per spostare in avanti il confine dell’innovazione, trasformando idee oggi irrealizzabili in soluzioni utili alla collettività”.

Stefano Siragusa, Chief Revenue Officer TIM, aggiunge inoltre: “Le reti di nuova generazione abbinate al Cloud, all’Intelligenza Artificiale e ai big data stanno rivoluzionando il modo di vivere. Per questo ci proponiamo come motore dell’innovazione digitale del Paese, con l’obiettivo di favorire la crescita dell’economia attraverso l’accesso a nuovi servizi. In particolare, il 5G permetterà ai dispositivi di connettersi a Internet in tempo reale, con enormi vantaggi in tutte le aree di intervento: dall’Industria alle auto a guida autonoma, dalla telemedicina alle smart-city fino alle case intelligenti. Il 5G è quindi una delle leve fondamentali per accelerare la digitalizzazione nel pubblico e nel privato“.

Luigi Gubitosi: “TIM motore della transizione verso il 5G”

Continua, dunque, la forte spinta di TIM verso la diffusione del 5G sul territorio nazionale, 5G per il quale TIM ha recentemente vinto lo speedtest di Ookla, che ha riconosciuto la rete mobile dell’operatore come la più veloce all’interno del perimetro della nuova tecnologia. A tal proposito, si è più volte espresso Luigi Gubitosi, AD di TIM, sottolineando come TIM abbia “tutte le tecnologie e le competenze e dunque può fare, e farà, molto per accelerare la transizione digitale. Abbiamo la rete 5G più veloce, secondo le ultime rilevazioni di Ookla, e continuiamo a investire sulla rete Ftth ampliando il divario con la concorrenza. Continueremo a investire anche sulla rete Fwa e siamo tra i primi operatori in Europa, unico in Italia, ad aver avviato un programma di sviluppo Open Ran in collaborazione con altri operatori europei per l’innovazione della rete mobile”.

Il riconoscimento di Ookla posiziona TIM al primo posto tra gli operatori nazionali per la rete mobile con migliore copertura, confermandosi così come prima in Italia per la velocità del 5G, con velocità media 282,94 Mbps in dowload, superiore del 58,3% rispetto alla concorrenza.

TIM, dal 5G un contributo al PIL pari a 393 miliardi di euro

Il centro studi TIM ha calcolato una spinta positiva generata dal 5G sul PIL italiano pari a 393 miliardi di euro, nel periodo 2021-2040. Spiccano, tra le varie voci in composizione della cifra indicata, i 233 miliardi provenienti dai ricavi dei servizi Internet of Things.

Il 5G, inoltre, assicurerà un sensibile risparmio sulla spesa sanitaria italiana, con un risparmio di circa un miliardo di euro l’anno a partire dal 2025, attraverso la digitalizzazione dei servizi sanitari, telechirurgia, ambulanze connesse e teleassistenza dei pazienti cronici.

Ultimo, ma non certo ultimo per importanza, l’impatto che il 5G potrà avere nel mercato delle utilities, producendo vantaggi economici complessi di oltre 2 miliardi l’anno nel 2025 ed offrendo scenari di sviluppo interessanti per le aziende di servizio pubblico e le aziende di servizi ambientali per i cittadini, derivanti dalla conseguente diffusione di contatori intelligenti, charger per i veicoli elettrici e dal controllo in tempo reale delle perdite e della qualità dell’acqua.