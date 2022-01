Tesla, Musk annuncia: “Dogecoin per fare acquisti online”

Elon Musk mantiene le promesse. Il numero uno di Tesla ha annunciato, attraverso un post pubblicato su Twitter, che sarà possibile comprare, all’interno dello shop online, alcuni prodotti con Dogecoin, la criptovaluta meme di cui l’imprenditore sudafricano è un grande supporter. Come da copione, la notizia ha fatto scattare una valanga di acquisti sulla valuta digitale, che in mattinata registra una crescita del 14% a 0,20 dollari.

Una notizia annunciata

La novità era stata preannunciata un mese fa, quando aveva dichiarato che “Tesla consentirà l’acquisto di alcune merci e prodotti con il Doge e vedremo come va”. Insomma, quella in partenza in queste ore appare più un test che una decisione definitiva.

Con l’introduzione di questa novità, Tesla ha pure aperto una pagina dedicata in cui si possono trovare tutte le informazioni su come comprare i prodotti compatibili con la criptovaluta. L’introduzione dei Dogecoin come forma di pagamento riguarda solamente lo shop americano della casa automobilistica. E alcuni prodotti.

Dogecoin: valuta digitale amata da Musk

Il Dogecoin è una delle valute digitali più volatili: creata nel 2013 da due ingegneri software di Ibm e Adobe, è basata sul meme di un cane di razza Shiba Inu. Nel 2021 salita del 15.500% nel 2021 per poi rallentare.

Elon Musk è sempre stato molto interessato al mondo delle criptovalute. A febbraio 2021 aveva annunciato investimenti in Bitcoin per 1,5 miliardi di dollari. Lo scorso anno aveva consentito ai suoi clienti la possibilità di pagare l’acquisto delle sue vetture elettriche con questa criptovaluta. Ma poi ci ha ripensato, alla luce degli effetti negativi sul clima. I miner di criptovalute sono impegnati in un’attività che notoriamente richiede grandi quantità di energia elettrica.

Allo stesso tempo, il CEO di Tesla aveva sempre parlato bene dei Dogecoin facendo pensare ad una futura adozione come forma di pagamento. A dicembre 2021 era dunque arrivato l’annuncio dell’imminente utilizzo di questa criptovaluta nello shop online che si è concretizzato adesso.

Tutto questo anche se ad oggi non c’è evidenza che per produrre Doge l’energia impiegata sia inferiore alle altre poiché servono ugualmente una grande potenza di calcolo e un grande consumo di energia stratosferico e i conseguenti danni all’ambiente.