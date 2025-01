Tesla inverte la rotta: consegne deludenti, titolo frena in Borsa

La crisi dell’automotive si fa sentire anche su Tesla che ha pubblicato la sua ultima trimestrale da cui emerge il primo calo annuale di consegne, pari a 495.570 nel quarto trimestre, per un totale di consegne annuali di 1.789.226. Un dato che non fa bene al titolo in Borsa che arriva a cedere il 6% e delude le attese degli analisti.

Le consegne sono l’approssimazione più vicina alle vendite dichiarate da Tesla, ma non sono definite con precisione nelle comunicazioni dell’azienda agli azionisti.

Tesla delude le attese: consegne inferiori al previsto

Gli analisti si aspettavano che Tesla riportasse consegne nel trimestre pari a 504.770, tra cui 474.000 Model 3 e Model Y EV, secondo un consensus compilato da StreetAccount. Nel 2023, le consegne erano state 1,81 milioni.

Il rapporto del quarto trimestre arriva dopo un enorme rally di fine anno delle azioni Tesla, che hanno chiuso il 2024 in rialzo del 63%. A metà dicembre, le azioni hanno raggiunto un record, superando il precedente massimo storico del 2021. Si tratta di una grande inversione di tendenza rispetto al primo trimestre, quando il titolo era crollato del 29%, il periodo peggiore dal 2022, mentre l’azienda era alle prese con il calo delle vendite nonostante i tagli dei prezzi e gli incentivi agli acquirenti.

Durante la call con gli investitori del primo trimestre di aprile, l’amministratore delegato Elon Musk aveva dichiarato che, pur prevedendo “vendite più elevate quest’anno rispetto all’anno scorso”, il tasso di crescita sarebbe rallentato rispetto al 38% del 2023.

Tesla lotta contro la concorrenza

Fino a poco tempo fa, Tesla era una delle uniche case automobilistiche a produrre in massa veicoli elettrici a batteria. Ora l’azienda si trova ad affrontare la concorrenza delle case automobilistiche nazionali, tra cui General Motors, Ford e Rivian, oltre a BYD in Cina, Hyundai in Corea e i giganti europei dell’auto BMW e Volkswagen. Proprio BYD e altri marchi in Cina, tra cui Chery, Li Auto, Jetour, LeapMotor e Aito, sono cresciuti molto più velocemente di Tesla e BYD sta inoltre creando stabilimenti al di fuori del paese insieme ad una spinta politica di esportazione.

Ma in Nord America, Tesla è rimasta dominante. Nel quarto trimestre l’azienda ha offerto una serie di incentivi e tagli di prezzo, anche sul suo SUV Model Y più popolare, per spingere le vendite. Guardando al 2025, Musk ha dichiarato in una conferenza stampa di ottobre che Tesla prevede di offrire veicoli autonomi e a basso costo nel 2025, il che dovrebbe portare a una crescita del 20%-30% rispetto al 2024.

Ma Tesla non è solo un’azienda che produce auto elettriche. Negli ultimi tempi ha investito in una società specializzata in robotica umanoide e nello sviluppo di chip, e prevede di produrre un robotaxi dedicato e di avviare un servizio di ride-hailing senza conducente entro il 2027. Ma sebbene Musk e gli azionisti spingono Tesla oltre i confini della produzione di auto, la maggior parte dei profitti della società deriva comunque dalla vendita di veicoli. E la notizia di oggi sulle consegne non è certamente una buona nuova.