Il mercato azionario globale vale oltre 60 trilioni di dollari, con Wall Street che è la più grande borsa al mondo, per un valore di oltre $27 trilioni, secondo Statista. Oltre 630.000 società in tutto il mondo sono state quotate in borsa. Tuttavia, qual è l’azione e quindi l’azienda più popolare in ogni paese dell’Ue? CMC Markets ha rivelato le azioni più ricercate in ogni paese europeo.

Fonte: CMC Markets

Le azioni più ricercate

Tesla è di gran lunga il titolo più popolare nell’UE, con 24 paesi che cercano “stock Tesla” più frequentemente, tra cui l’Italia. La Svezia è il paese che effettua più ricerche, con 205.000 ricerche, seguita dai Paesi Bassi con 164.000 e dalla Finlandia con 93.000 ricerche al mese.

Tesla, la più grande casa automobilistica del mondo per valore di mercato, progetta, costruisce e commercializza veicoli completamente elettrici (EV) e nel 2021 ha registrato un fatturato di oltre $58 miliardi, secondo i rapporti finanziari di fine anno dell’azienda. La società è stata fondata nel 2003 come Tesla Motors da Martin Eberhard e Marc Tarpenning, con Elon Musk che ha investito nella società nel 2004 e alla fine è diventato presidente, posizione da cui si è dimesso nel 2018.

Quest’anno, il 20 aprile, Tesla ha registrato un utile netto del primo trimestre di $3,3 miliardi, poiché i ricavi sono cresciuti dell’81% su base annua a $18,8 miliardi. Tesla rimane il titolo più popolare nell’UE, con paesi come Francia, Spagna, Italia e Portogallo che lo elencano anche come il più popolare.

AMC Entertainment Holdings è il secondo titolo più popolare nell’UE, con due paesi che cercano questo titolo maggiormente, Danimarca e Germania, entrambi a 119.000 al mese. AMC è stata fondata nel 1920 e il conglomerato cinese Wanda Group possedeva una quota di maggioranza della società fino al 2018.

Infine, GameStop è stato il titolo più cercato in un paese, la Croazia, con 12.000 ricerche al mese. GameStop è un rivenditore di videogiochi, elettronica di consumo e gaming americano fondato nel 1894 e nel 2021 ha registrato un fatturato di oltre $ 6 miliardi, secondo il loro rapporto finanziario.

Sia AMC Entertainment Holdings che GameStop sono conosciuti come meme stocks, un termine usato per descrivere un’azione che ha visto un aumento di volume e interesse, non a causa delle prestazioni dell’azienda, ma a causa del clamore dei social media o dell’interesse pubblico. Per questo motivo, questi titoli possono diventare sopravvalutati, con enormi aumenti di prezzo in un breve periodo di tempo. La community di Reddit, WallStreetBets, è un esempio perfetto di questo tipo di logica. Un portavoce di CMC Markets ha dichiarato:

“Stiamo osservando Tesla dominare l’interesse nel mercato azionario in tutta l’UE. La società è uno dei principali attori in borsa e leader del settore nel mercato dei veicoli elettrici (EV). Milioni di persone voglio investire in un’azienda con una reputazione così alta. C’è anche l’aspetto ambientale che attira molte persone. Tesla è un marchio che si posiziona come ecologico e molte persone, in particolare nell’UE, vogliono associarsi a marchi come questi. “

Analisi tecnica Tesla

Quella di oggi è una giornata molto positiva per Tesla, che fa segnare un’ottima ripresa del 4,12%. L’apertura di sessione è stata davvero esplosiva, rompendo all’istante i massimi della sessione precedente. Il trend di Tesla mostra un andamento in sintonia con quello del Nasdaq 100.