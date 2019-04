Tesla a due ruote: l’emiliana Energica al primo campionato mondiale di MotoE

E’ stata ribattezzata la Tesla a due ruote ed è tutta made in Italy: parliamo di Energica, il primo costruttore di moto elettriche supersportive che arriva dall’Emilia Romagna.

La capacità produttiva attuale dei nostri impianti è di 500 unità l’anno. Per arrivare a una produzione di massa servirebbe un mercato più pronto, con maggiore capillarità della rete di vendita e delle infrastrutture di ricarica, e una collaborazione con un’azienda che ci permetta di fare grandi numeri, che non è la nostra configurazione attuale (…) Il motore elettrico è molto divertente da guidare. Anche chi è affezionato alle moto tradizionali, non può non riconoscere una prontezza sorprendente rispetto ai motori endotermici, che scontano un’inerzia che i motori elettrici non hanno”.