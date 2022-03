Tax day il 16 marzo. Tra Certificazioni Uniche e Iva, maxi ingorgo fiscale

Una data da bollino rosso per i contribuenti italiani è quella di mercoledì 16 marzo 2022 con un lungo elenco di adempimenti tributari da rispettare. Vediamoli da vicino.

Innanzitutto mercoledì 16 marzo è l’ultimo giorno per trasmettere all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, le Certificazioni Uniche relative allo scorso anno.

Così i sostituti d’imposta devono provvedere alla consegna diretta, o tramite invio postale, della Certificazione unica (Cu 2022), contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2021, nonché della certificazione relativa agli utili e agli altri proventi a essi equiparati corrisposti e delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate nel 2021 (Cupe 2022). Le Cu sono dichiarazioni fiscali che attestano una serie di informazioni fiscali, ossia i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Le scadenze fiscali del 16 marzo 2022

Oltre alla Certificazione Unica, tra le scadenze fiscali da segnare troviamo: