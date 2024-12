Tavares, verso maxi liquidazione da 100 milioni. Chi sarà il nuovo CEO di Stellantis?

A poche ore dalle dimissioni di Carlos Tavares alla guida di Stellantis sono due le domande che tengono banco sul mercato. Prima di tutto ci si chiede chi prenderà il suo posto a capo dell’azienda automobilistica. In secondo luogo, ci si interroga sull’ammontante della liquidazione del manager nonché uno dei principali artefici della fusione tra PSA e FCA.

La successione

Premesso che il mandato di Tavares sarebbe comunque terminato a tra pochi mesi, dopo le dimissioni dell’a.d., Stellantis ha accelerato sul processo per la selezione del nuovo CEO, gestito da un comitato speciale del consiglio. Si prevede che la nomina avvenga entro la prima metà del 2025 Nel frattempo, John Elkann assumerà un ruolo attivo nella gestione dell’azienda attraverso un comitato esecutivo ad interim.

Tra i nomi che circolano come potenziali successori ci sono Luca De Meo, attuale CEO di Renault, e Olivier Francois, attuale Chief Marketing Officer di Stellantis. La scelta del nuovo leader sarà cruciale per il futuro dell’azienda, soprattutto in un periodo in cui Stellantis sta affrontando sfide significative nel mercato automobilistico globale.

La transizione dopo le dimissioni di Tavares rappresenta un momento critico per Stellantis. La nuova leadership dovrà affrontare non solo le sfide interne legate alla strategia aziendale e alla gestione delle risorse, ma anche le pressioni esterne derivanti da un mercato automobilistico in rapida evoluzione. La crescente domanda per veicoli elettrici e sostenibili richiede, secondo gli osservatori, una risposta efficace e tempestiva da parte della nuova dirigenza.

La liquidazione

Uno degli aspetti più controversi delle dimissioni di Tavares riguarda la sua buonuscita. Secondo le prime indiscrezioni in circolazione sulla stampa, si parla di una liquidazione di circa 100 milioni di euro, cifra che ha suscitato polemiche considerando le recenti performance negative dell’azienda. Nel 2023, Tavares avrebbe guadagnato circa 40 milioni di euro. Cifra che lo avrebbe reso uno dei CEO più pagati nel settore automobilistico.

Questa liquidazione solleva interrogativi sulla responsabilità dei dirigenti in caso di insuccesso aziendale e sul modo in cui le aziende gestiscono i compensi dei loro leader. “Siamo curiosi di sapere quanto prenderà Carlos Tavares come ‘premio’ economico dopo la sua disastrosa gestione”, si legge in una nota diffusa dalla Lega.

A proposito di crisi, nel mese di novembre, secondo le stime della stessa azienda, è proseguita la caduta delle vendite di Stellantis in Italia, pur se a un ritmo leggermente inferiore. Il mese scorso il gruppo ha visto scendere le immatricolazioni, facendo peggio rispetto al resto del mercato, che ha registrato un ribasso del 10,82%. A novembre Stellantis ha messo a segno 30.817 registrazioni, in discesa del 24,6% rispetto alle 40.853 unita’ dello stesso mese del 2023. A ottobre erano diminuite del 27,8%. Il mese scorso il gruppo aveva una quota del 24,7% del mercato italiano, contro il 29,3% di novembre 2023. Nei primi undici mesi dell’anno, Stellantis ha immatricolato 428.205 vetture, in calo del 9,4% rispetto alle 472.729 dello stesso periodo del 2023. Negli undici mesi, la quota di mercato è del 29,4% (da 32,4%). Questi i dati sulle immatricolazioni auto elaborati da su fonte Dataforce.

Le dimissioni

Carlos Tavares ha presentato inaspettatamente le sue dimissioni con effetto immediato lo scorso 1 dicembre, decisione accettata all’unanimità dal consiglio di amministrazione presieduto da John Elkann. Tavares, che ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato dal 2021, è stato uno dei principali artefici della fusione tra PSA e FCA, dando vita a Stellantis. Tuttavia, le sue dimissioni sono arrivate in un contesto di crescenti difficoltà economiche per l’azienda e divergenze con il consiglio di amministrazione. Il passo indietro è stato motivato da divergenze strategiche con il consiglio, come confermato da Henri de Castries, consigliere indipendente senior.

La notizia ha avuto un impatto immediato sul mercato: il titolo di Stellantis a Piazza Affari ha vissuto una giornata da dimenticare, chiudendo in calo del 6,3% e arrivando a perdere nel corso delle contrattazioni quasi il 9%.