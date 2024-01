Tassi: il calendario 2024 della BCE

La prima data da segnare in calendario è il 25 gennaio. E’ allora che si riunirà per la prima volta, nel 2024, il Consiglio Direttivo della Banca centrale europea (BCE). Un appuntamento da non perdere per capire le intenzioni dell’istituto di politica monetaria di Francoforte sul terreno dei tassi di interesse, soprattutto alla luce della corsa inarrestabile del costo di denaro a cui abbiamo assistito nel 2023.

Durante tutto il 2024, i riflettori del mercati saranno dunque puntati sul percorso di taglio dei tassi e sulle nuova fase, definita Quantitative Tightening, in cui la detenzione di titoli si sta riducendo, il che significa che i mercati finanziari dovranno assorbire una quota crescente del debito precedentemente detenuto dalla BCE e dalle banche nazionali.

Tassi: il calendario del 2024

Dopo quella del 25 gennaio, ecco tutte le date in cui, nel corso del 2024, si riunirà il Consiglio Direttivo della BCE, ovvero il principale organo decisionale della Banca centrale europea.

7 marzo;

11 aprile;

6 giugno;

18 luglio;

12 settembre;

17 ottobre;

12 dicembre.

Ricordiamo che il giorno della settimana in cui si riunisce il board dell’istituto di Francoforte è sempre il giovedì. Le decisioni di politica monetaria vengono annunciate alle 14,15. Segue alle 14,45 la conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde.

Una curiosità a proposito delle riunioni. Di solito, nei sette giorni che precedono il meeting della BCE, viene fatto divieto a tutti i componenti del board della BCE, di rilasciare dichiarazioni in merito al futuro della politica monetaria (il cosiddetto quiet period).

Altri appuntamenti della BCE

Al di là delle riunioni che riguardano i tassi, il Consiglio Direttivo della BCE si riunisce anche in occasione di appuntamenti non riferiti alla politica monetaria.

Secondo quanto riporta il sito della BCE, nel 2024 sono previsti i seguenti incontri:

21 febbraio a Francoforte;

8 maggio da remoto;

22 maggio dalla Banca centrale irlandese;

19 giugno da remoto;

1 luglio da remoto;

25 settembre da remoto;

13 novembre da remoto;

27 novembre da remoto.

Sempre per l’anno in corso sono inoltre previsti altri quattro meeting definiti “General Council meeting”:

21 marzo da remoto;

20 giugno da remoto;

26 settembre da remoto;

28 novembre in forma ibrida (sia da remoto che da Francoforte).

BCE: gli organi decisionali

Ricordiamo, a questo proposito, che gli organi decisionali della BCE sono tre:

il Consiglio direttivo, ovvero il principale organo decisionale, che comprende il Comitato esecutivo e i governatori delle banche centrali nazionali dei paesi dell’eurozona;

Le stime sui tassi per il 2024

Molti operatori del mercato si aspettano che le banche centrali, BCE compresa, taglino i tassi di interesse nel 2024, in alcuni casi rapidamente. Restano tuttavia numerose ombre a causa dell’ “incertezza (economica) relativamente elevata, anche a causa delle numerose elezioni politiche, comprese quelle presidenziali statunitensi a novembre” come fa notare il team strategico di DJE Kapital AG.

C’è inoltre da aggiungere, a proposito della BCE, che pochi giorni fa, la presidente della Bce, Christine Lagarde, intervistata a France 2 TV, ha spiegato che tassi di interesse hanno probabilmente raggiunto il loro picco (saggio di riferimento al 4,5% ndr), senza indicare tuttavia quando il costo del denaro inizierà a scendere. La numero uno dell’Eurotower ha aggiunto di ritenere che il momento “più difficile e peggiore” dell’inflazione sia passato.