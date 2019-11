Tassi bassi gonfiano debito globale, sfondati $ 250 mila miliardi

Continua inarrestabile la crescita del debito globale. Che, nella prima metà dell’anno, ha sfondato la soglia dei $ 250 mila miliardi di dollari (250,9 mila miliardi per la precisione).

È quanto mette in evidenza l’ultimo rapporto, pubblicato dall’International Institute of Finance (IIF), dal quale emerge che il debito globale è aumentato di $ 7,5 mila miliardi nei primi sei mesi del 2019. Per fine anno, le attese sono per un ulteriore aumento fino a $ 255 mila miliardi. A trainare la crescita, l’impennata dei debito negli Stati Uniti e in Cina.

“La Cina e gli Stati Uniti hanno contribuito per oltre il 60% all’aumento. Analogamente, anche il debito dei mercati emergenti ha raggiunto un nuovo record di 71,4 mila miliardi di dollari (220% del PIL). Con pochi segni di rallentamento del ritmo di accumulazione del debito, stimiamo che il debito globale supererà i $ 255 trilioni di quest’anno “, si legge nel rapporto.

Allarme default

Tassi di interesse ai minimi storici – ricorda il report – rendono estremamente facile per le imprese prendere in prestito più denaro.

“Tuttavia, con la riduzione degli spazi per un ulteriore ulteriore allentamento monetario in molte parti del mondo, per paesi con livelli elevati di debito pubblico (Italia, Libano) – così come quelli in cui il debito pubblico è in rapida crescita (Argentina, Brasile, Sudafrica e Grecia) – potrebbe essere più difficile ricorrere allo stimolo fiscale “, afferma il rapporto IIF.

A questo proposito, il Fondo monetario internazionale (FMI), il mese scorso, ha intensificato i suoi avvertimenti sugli alti livelli di debito societario rischioso, che sono stati aggravati dai persistenti bassi tassi di interesse delle banche centrali. L’FMI ​​ha avvertito che quasi il 40%, o circa $ 19 trilioni, del debito societario nelle principali economie come Stati Uniti, Cina, Giappone, Germania, Gran Bretagna, Francia, Italia e Spagna è a rischio di default in caso di un’altra economia recessione.