La proposta del governo Meloni di una tassa sugli extraprofitti delle banche continua a tenere banco in questa calda estate. E ora sono in molti ora a paventare effetti a cascata della misura su conti correnti, prestiti e mutui, a discapito dei risparmiatori. Facciamo chiarezza.

Tassa sugli extraprofitti e mutui

Innanzitutto chiariamo che la tassa non avrà ripercussioni su tutti i mutui. Quelli a tasso fisso resteranno per definizione invariati. Per quanto riguarda i mutui a tasso variabile (il 37% del totale, secondo le stime dell’Abi, Associazione Bancaria Italiana), l’aumento della rata potrebbe essere dell’ordine dello 0,5%, da aggiungere ai rincari ulteriori della rata portati dal rialzo dei tassi da parte della Bce a fine luglio 2023.

Extraprofitti e prestiti

Per quanto riguarda i prestiti, l’effetto della nuova tassa è incerto. Gli istituti di credito potrebbero decidere alternativamente di:

aumentare anche in questo caso i tassi d’interesse dello 0,5%; stringere i cordoni della borsa e ridurre l’erogazione di prestiti, in modo da ridurre il margine d’interesse netto (Nii), su cui è calcolata la tassa stessa.

Gli effetti sui conti correnti

Incerto anche l’effetto sui conti correnti. Sempre nell’ottica di ridurre il margine d’interesse, gli istituti di credito potrebbero: