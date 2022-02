Taiwan, allarme dopo guerra Ucraina. Trump: “Cina pronta ad attaccare”

Mentre la diplomazia occidentale è all’opera per disinnescare la guerra in Ucraina, sotto osservazione sono tornate e relazioni tra Cina e Taiwan. Secondo Donald Trump la Cina sarebbe in procinto di cominciare le manovre militari contro Taiwan approfittando delle tensioni internazionali tra Mosca e Kiev. “La Cina sarà la prossima” ha detto l’ex presidente degli Stati Uniti d’America, intervistato durante un programma radiofonico, annunciando che Pechino sarà la prossima potenza ad attaccare.

La Cina respinge qualsiasi tentativo di paragone o accostamento tra la crisi in Ucraina e le tensioni con Taipei.

“Taiwan non è l’Ucraina ed è sempre stata parte inalienabile del territorio cinese e questo è un fatto storico e giuridico inconfutabile”, ha detto la portavoce del ministero degli esteri Hua Chunying, riaffermando la posizione di Pechino secondo cui il tentativo di indipendenza di Taipei dalla Cina è “un vicolo cieco” e non ci devono essere “malintesi” sul punto.

La Cina rivendica la sovranità su Taiwan

La Cina rivendica la sovranità sull’isola dotata di un modello democratico, avendo anche aumentato negli ultimi anni le pressioni militari, diplomatiche ed economiche, sollecitando la preoccupazione di Stati Uniti e alleati dell’area Indopacifica che hanno intensificato i contatti con l’isola.