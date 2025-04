Symphonia SGR si rafforza con Vincenzo Marchese: nuovo Head of IT & Operations

Symphonia SGR continua a investire in innovazione e operatività con l’ingresso di Vincenzo Marchese come nuovo Head of IT & Operations. Con un’esperienza consolidata in realtà come Mediobanca, Accenture e KPMG Advisory, Marchese guiderà la trasformazione tecnologica della società, puntando su digitalizzazione, efficienza operativa e valorizzazione dei talenti. Un ingresso strategico che rafforza l’impegno di Symphonia SGR (del Gruppo Banca Investis) nel posizionarsi come boutique d’eccellenza nel risparmio gestito italiano.

Iscriviti alla Newsletter settimanale dedicata ai gestori e ai consulenti finanziari, con aggiornamenti sulle novità del settore. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

La mossa di Symphonia

In particolare, secondo quanto comunica Symphonia SGR, società di gestione del risparmio attiva sul mercato da oltre 25 anni, con l’ingresso di Vincenzo Marchese come nuovo Head of IT & Operations. L’ingresso di Marchese conferma l’impegno di Symphonia SGR nel garantire un servizio sempre più efficiente, innovativo e conforme alle best practice di settore. Con una consolidata carriera nella gestione dei progetti e nella guida dei programmi di trasformazione tecnologia e normativa in ambito Asset & Wealth Management, prima di entrare in Symphonia SGR Marchese ha ricoperto ruoli rilevanti in Mediobanca, Accenture, Eurogroup Consulting Italia e KPMG Advisory.

L’importanza dell’innovazione

“Ottimizzare i processi operativi, rafforzare l’efficienza organizzativa con un focus sull’innovazione tecnologica e soprattutto valorizzare al meglio le persone e il loro talento: queste le direttrici su cui si muoverà l’impegno mio e del mio team in questa nuova entusiasmante avventura professionale. Sono certo che riusciremo a dare un ulteriore supporto alla crescita di Symphonia SGR con l’obiettivo di potersi distinguere sempre più come boutique d’eccellenza nel panorama del risparmio gestito italiano” ha dichiarato Vincenzo Marchese, nuovo Head of IT & Operations di Symphonia SGR.

Le strategie per il futuro