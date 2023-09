L’Agenzia delle Entrate ha reso note le istruzioni per richiedere il contributo a fondo perduto per gli interventi connessi al superbonus, che risultano essere detraibili al 90%. Le spese, che possono essere finanziate attraverso questa agevolazione, sono quelle sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 ottobre 2023 e che coinvolgono gli immobili adibiti a prima casa o per le parti comuni condominiali.

Questo importante contributo è riservato esclusivamente ai proprietari – o quanto meno a quanti siano titolari di un altro diritto di godimento – che abbiano un reddito fino a 15.000 euro. L’agevolazione è stata introdotta attraverso il Decreto Legge Aiuti Quater ed è riservato al 10% delle spese che non risultano essere agevolate.

Attraverso un provvedimento, che è stato firmato direttamente da Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono stati fissati i termini e le modalità attraverso le quali i diretti interessati hanno la possibilità di inviare la domanda, che dovrà essere inoltrata nel periodo compreso tra il 2 ed il 31 ottobre 2023.

Superbonus, come accedere al contributo a fondo perduto

Come si fa ad accedere al contributo a fondo perduto per il superbonus? Attraverso il documento diffuso nel corso degli ultimi giorni, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che la domanda deve essere presentata nel periodo compreso tra il 2 ed il 31 ottobre 2022. L’istanza deve essere inoltrata attraverso una procedura web, che sarà disponibile nell’area riservata del sito dell’AdE.

Hanno la possibilità di accedere a questa particolare agevolazione i contribuenti che, nel corso del 2022, hanno registrato un reddito inferiore a 15.000 euro. I richiedenti, inoltre, devono essere titolari di un diritto di proprietà – o un qualsiasi altro diritto di godimento – sull’immobile oggetto dei vari interventi edilizi, che andranno a beneficiare della detrazione pari al 90%.

È necessario, inoltre, che l’immobile oggetto degli interventi venga adibito ad abitazione principale da parte del richiedente. Sono potenziali beneficiari dell’agevolazione anche gli eredi, che continuano a conservare la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Ovviamente si deve sempre e comunque fare riferimento agli interventi effettuati dal de cuius.

Il richiedente, inoltre, deve essere in possesso dei requisiti perché venga erogato il contributo. Deve indicare il proprio codice fiscale e l’Iban del proprio conto corrente. Nel momento in cui viene presentata l’istanza, viene inviata una comunicazione attraverso la quale si comunica la presa in carico della richiesta.

L’ammontare del contributo

A quanto ammonta il contributo che verrà erogato? Sarà pari al 10% delle spese agevolabili che verranno sostenute da chi ha presentato la richiesta. L’importo massimo erogabile è pari a 9.600 euro.

È importante ricordare che l’ammontare del bonus riconosciuto è condizionato alle risorse finanziare messe a disposizione, che risultano essere pari a 20 milioni di euro. Entro il 30 novembre 2023, attraverso un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, verrà comunicato la percentuale di ripartizione dei contributi.

I prestiti per ristrutturare casa

Andando a dare uno sguardo ai prestiti messi a disposizione per chi ha intenzione di ristrutturare la propria abitazione, il quadro non è propriamente confortante. L’aumento dei tassi delle Bce, purtroppo, sta incidendo in maniera particolarmente pesante sulle famiglie che hanno necessità di chiedere soldi.

Giusto per avere un’idea su come si stia muovendo il mercato dei prestiti personali, basti pensare che la stretta imposta dalla Banca Centrale Europea, nel corso dei mesi di luglio ed agosto, ha fatto sì che le migliori condizioni sui prestiti personali si siano attestate intorno al 7,23%. La cessione del quinto dello stipendio è arrivata al 5,37% per i dipendenti del settore privato e al 3,93% per i lavoratori pubblici. Per i pensionati rimaniamo vicini al 5,43%.

La casa di proprietà, senza dubbio, continua a rimanere il bene più amato dagli italiani, anche se la congiuntura è debole. A sottolineare che continua a rimanere ferma la propensione per acquistare una casa è Nomisma: l’interesse continua a rimanere diffuso, sia in termini territoriali che generazionali. chi è proprietario di un immobile, generalmente, ha interesse a ristrutturarlo: questo ci fa capire come possa essere importante il contributo che è stato erogato per sostenere il superbonus.