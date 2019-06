Su Amazon si trovano case in vendita a meno di 20 mila dollari

Su Amazon ormai si trova e si compra di tutto. Nonostante il servizio alla clientela notoriamente eccellente del colosso, in pochi in Italia probabilmente si fiderebbero a comprare casa online su sito di Seattle. Anche volendo, poi, nella sezione “casa e cucina” del portale italiano, di appartamenti o abitazioni in vendita o moduli prefabbricati da costruire, non ce ne sono.

Invece negli Stati Uniti è possibile da mesi ordinare kit per costruire case e moduli prefabbricati a un prezzo stracciato e ricevere tutto anche nel giro di un mese. Per gli appassionati di costruzioni immobiliari si possono trovare dei buoni affari. Ci sono progetti in vendita anche a meno di 20 mila dollari. I costi sono così bassi, perché a volte ci sono limitazioni e spese addizionali da mettere in conto.

Casa vacanza da costruire in 2-3 giorni a meno di 19 mila dollari

È il caso per esempio della “Lillevilla Allwood Getaway Cabin”: un modello grande 27 metri quadrati in vendita su Amazon al prezzo di 18.800 dollari (vedi foto). È piccola per la vita di tutti i giorni, ma “abbastanza grande da poter essere considerata una casa di vacanza o un ufficio”. Chi vive in un posto freddo dovrà mettere in conto dei costi extra per i lavori di isolamento e riscaldamento. Due persone adulte dovrebbero riuscire a costruirla in due-tre giorni, secondo il retailer.

Con 16.900 dollari ci si può assicurare una Mobile Home. Per due volte quella cifra (38.950 dollari) si trova un modello di prefabbricato di “Casa container” più spazioso. È da un anno che il modello fai da te “Miranda” (da costruire dove si desidera) è disponibile per l’acquisto su Amazon (da giugno 2018). Il tempo di attesa previsto per la consegna in questo caso va dalle 4 alle 6 settimane.

Il mercato immobiliare modulare – case già prefabbricate da assemblare – è un settore che va molto di moda in America. Ha registrato una crescita boom nel periodo 2013 – 2018 (+8,6% su base annuale a quota 10,5 miliardi di dollari e del più 4,1% nel solo 2018, stando ai dati raccolti dalla società di ricerche IBISWorld), con l’offerta che cerca di tenere il passo della domanda.

Una soluzione più cara, ma anche stilisticamente più “moderna” che potrebbe accontentare una clientela un po’ più esigente, è la Timber Home Ecohousesmart da quasi 93 metri quadrati. Costa 40 mila dollari ed è stata studiata come un “lounge” che “può essere usato come una casa con tanta flessibilità in termini di design degli interni”. La società rivenditrice sottolinea che un architetto capace con esperienza “è in grado di trasformarla in una abitazione di residenza permanente“.

Alcuni modelli di prefabbricati sono già sold-out

Le case, spesso piccole e disponibili su siti specializzati come Dwell, stanno facendo da qualche tempo la loro apparizione anche su Amazon. Diversi media del settore immobiliare, come i siti Curbed e the Real Deal scrivono che una cabina prefabbricata da 16 metri quadrati e 7.250 dollari di prezzo di listino, la quale può essere costruita in otto ore e la spedizione è gratuita, è sold out.

Il vantaggio di questa tipologia di residenza “di fortuna” sta nel fatto che si tratta di costruzioni che possono diventare anche residenze a tempo pieno. Visto anche il successo della stampa in 3D, “non sono sorpreso di vedere case in vendita su Amazon”, racconta a Marketwatch Trae Bodge, esperto di shopping presso TrueTrae.com.

“Vendere questo genere di case online offre una nuova serie di opportunità per il venditore: consente di rivolgersi a consumatori prima irraggiungibili, che vivono anche al di fuori della loro area ristretta”. I prezzi variano decine di migliaia di dollari tra loro a seconda della categoria.

Sul sito Usa del gigante dell’e-commerce non mancano modelli strambi ma intriganti. Ce n’è veramente per tutti i gusti e potrebbe essere la soluzione a basso costo adatta a quei giovani italiani che non riescono a mettere da parte una somma in contanti sufficiente per poter permettersi un mutuo in banca.

L’investimento relativamente basso in una casa – sia questa di villeggiatura o la residenza principale – consentirebbe inoltre di far fruttare altrove i propri risparmi, dal momento che il mercato del mattone non viene più considerato da economisti e analisti come un investimento lungimirante in Italia.