Studio: tra PMI e agenzie di rating ESG c’è difficoltà di interazione

Per creare valore, generare opportunità e ridurre l’esposizione ai rischi è opinione consolidata che un’azienda deve tenere conto non solo degli indicatori di carattere economico-finanziario ma anche delle performance ESG (Environmental, Social, Governance).

Ha come obiettivo studiare come le metodologie di rating ESG potrebbero meglio adattarsi alle piccole e medie aziende e guidare dunque le stesse società a valorizzare al meglio i loro punti di forza in ottica ESG la ricerca di Equita e ALTIS, l’Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, dal titolo “Sostenibilità: una valutazione su misura per le PMI”. La ricerca è stata condotta attraverso un questionario ad-hoc, sottoposto a più di 30 società con capitalizzazione compresa tra 250 milioni e 4 miliardi di euro, e basato sulle evidenze raccolte durante una serie di interviste con i responsabili di società già oggetto di rating ESG.

Le evidenze emerse dalla ricerca

Lo studio evidenzia una serie di criticità nel processo di valutazione ESG per le piccole e medie imprese. In primis emerge una difficoltà di interazione con le agenzie di rating, i cui giudizi vengono spesso percepiti dalle aziende come non coerenti con quanto fatto in termini di sostenibilità. Poi sono emerse le mancanze, in termini formali e strutturali, delle stesse piccole e medie imprese che talvolta non presidiano adeguatamente il processo di valutazione e non dispongono di policy formali e pubbliche, le uniche prese in considerazione dalle grandi agenzie di rating. I risultati della ricerca – si legge nella nota – hanno consentito sia di stimare il gap di rating legato alla mancata formalizzazione dei presidi ESG da parte delle piccole e medie imprese, sia di ipotizzare un “Social premium” aggiuntivo da incorporare nel processo di valutazione ESG per valorizzare gli aspetti “Social” delle piccole e medie imprese, in particolare il grande contributo che esse apportano alla comunità nella quale sono inserite

Andrea Vismara, Amministratore Delegato di Equita, ha commentato: