Startup: Etciuu, quando l’influenza che conta è quella sui social network

Possono avere anche milioni di seguaci, ma nemmeno i migliori influencer riescono a raggiungerli tutti con ciascun post. Anzi, la copertura, nella gran parte dei casi non arriva al 10% – a meno di non pagare il social network ospitante affinché garantisca all’utente una maggiore visibilità. Questo è il business in cui presto si inserirà la startup italiana Etciuu, che sin dal nome mette in chiaro che è l’influenza (digitale) la chiave per rendere produttivo un profilo pubblico. La scommessa dell’azienda è che gli spazi per crescere siano ampi data la crescente importanza, in termini di giro d’affari, dell’influencer marketing.

“Un anno e mezzo fa, quando abbiamo fondato Etciuu”, spiega in una nota Marco Di Gioacchino Ceodi Ectiuu, “siamo partiti da una premessa: la quota dei ricavi pubblicitari per gli influencer si stava drasticamente riducendo. Infatti, fino a pochi anni fa, chi aveva un milione di follower riusciva a raggiungere quasi tutti; oggi perfino i primi della classe non ne raggiungono più del 10% gratuitamente. E l’accesso ai dati costa perché le fanbase appartengono ai social network”.

Che fare dunque? Costruire una app che consenta di profilare i propri follower e di inviare loro messaggi diretti, tramite una sorta di posta certificata. In gergo più tecnico, si tratta di un CRM (Customer Relation Management) che consentirà all’influencer di “gestire ed organizzare la propria fanbase non solo sulla base dei comportamenti di acquisto verso l’offerta di servizi-pay personalizzati, ma anche sul grado di engagement dei fan stessi”.

Etciuu, che ha già raccolto 280mila euro di finanziamento dal Fondo Tecnonidi, ha lanciato una campagna di equity crowdfunding sul portale Backtowork24.com, che si concluderà il 30 marzo. Ad oggi (3 marzo) la campagna ha raccolto 117.000 euro attraverso nove adesioni.

Attualmente la app si trova nella fase di test preliminare, ma sarà lanciata sugli store nel giro di poche settimane. “Etciuu, annunciata ufficialmente nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo, è un’app gratuita sia per i fan che per gli Influencer, ed a breve sarà disponibile su Android e IoS” ha dichiarato Stefano Longoni co-founder ed ideatore (in foto).