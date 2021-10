Stangata bollette, arriva bonus sociale: chi sono i beneficiari, a quanto ammonta

Mentre le famiglia italiane si apprestano a subire gli effetti della stangata bollette, il Governo ha stanziato 450 milioni di fondi per calmierare i rincari di luce e gas e alleggerirne l’impatto per i soggetti in difficoltà grazie al bonus sociale. Si tratta di un sostegno finanziario che andrà ad azzerare i rincari per circa 3 milioni di beneficiari e che si aggiunge agli importi già percepiti nei mesi precedenti dai titolari dello sconto in bolletta.

L’incremento del bonus è stato stabilito dall’Autorità per l’energia, che in base al decreto varato dall’esecutivo ha individuato le somme che, in questo trimestre, si andranno ad aggiungere all’assegno già percepito dai titolari dello sconto in bolletta e a quello per i nuovi percettori

Chi sono i beneficiari del bonus sociale 2021

La procedura per poter richiedere e quindi usufruire dell’incentivo sulle utenze domestiche è stata di molto semplificata rispetto al passato. Chi ne ha diritto, infatti, vedrà riconosciuto direttamente in bolletta lo sconto, senza dover presentare alcuna domanda.

L’agevolazione su ogni singola bolletta, di luce, gas e acqua, infatti, viene riconosciuta automaticamente ai cittadini e ai nuclei familiari che ne hanno diritto in base alla dichiarazione ISEE.

Per poter accedere ai diversi bonus è necessario che siano soddisfatte le tre condizioni di disagio economico, ovvero possedere uno dei seguenti requisiti:

appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro; appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro; appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza; utenti in gravi condizioni di salute, utilizzatori di apparecchiature elettromedicali.

Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o gas e/o idrica con tariffa per usi domestici e attivo, oppure usufruire di una fornitura condominiale gas e/o idrica attiva

Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia – elettrico, gas, idrico – per anno di competenza.

Come usufruire del bonus Se finora infatti la domanda doveva essere inoltrata dai Comuni o dai Caf, da quest’anno è sufficiente che il cittadino o il nucleo familiare richiedete presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) necessaria per ottenere l’attestazione ISEE. Sarà quindi l’INPS a inviare i dati relativi al nucleo familiare, che rientra in una delle tre condizioni di disagio economico che danno diritto al bonus, al Sistema Informativo Integrato, gestito dalla società Acquirente Unico (SII). A quanto ammonta L’importo complessivo del bonus sociale sarà proporzionale al numero dei componenti del nucleo familiare richiedente, ma anche alla zona climatica di appartenenza. Per quanto riguarda il gas, l’Italia è suddivisa in 6 zone climatiche (dalla A alla F) a seconda della media delle temperature giornaliere: la A è quella con i climi più caldi, mentre la F comprende le aree più fredde. Inoltre, la compensazione del bonus si basa anche sulla categoria d’uso associata alla fornitura di gas e sul numero di componenti della famiglia anagrafica Per le famiglie con un massimo di 4 componenti, la compensazione sarà di 18,40 euro per acqua calda sanitaria e/o uso cottura per tutte le zone climatichePer acqua calda sanitaria e/o uso cottura + riscaldamento, varierà invece in base alle zone climatiche: 27,60 euro (zona climatica A/B), 46 euro (C), 64,40 euro (D), 92 euro (E) e 110,40 euro (F) Per i nuclei composti da più di 4 persone, invece, l’aumento sarà di 27,60 euro per acqua calda sanitaria e/o uso cottura per tutte le zone climatiche Per quanto riguarda l‘elettricità, la compensazione per gli assegni trimestrali varia in base al numero di componenti del nucleo familiare. Con 1-2 persone, l’aumento nel trimestre sarà di 46 euro; con 3-4 componenti sarà invece di 55,20 euro; per le famiglie più numerose (oltre 4 persone) sarà di 64,40 euro

Bonus sociale per grave malattia o disagio fisico

Per gli utenti domestici affetti da grave malattia o con i quali vive un soggetto affetto da grave malattia, la compensazione integrativa prevista per il bonus elettrico sarà pari a: