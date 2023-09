Sostenibilità, Nexta IM nomina il comitato d’investimento

Nexta IM, realtà attiva nel settore della finanza sostenibile, ha nominato il comitato d’investimento. Il primo obiettivo del team sarà quello di lavorare al meglio al fondo chiuso in rampa di lancio ad ottobre Nexta Renewable Fund, che sarà presentato a Milano il 5 ottobre. A dare l’annuncio è la stessa azienda con una nota ufficiale.

Il comitato di Nexta IM

In particolare, Nexta IM, società controllata dalla holding Nexta Capital Partners che gestisce fondi d’investimento in impianti e infrastrutture per le energie rinnovabili, ha reso note oggi le nomine effettuate nel proprio comitato d’investimento. Ne faranno parte Fabrizio Caputo, Michele Mettola, Gary Neville (presidente del comitato), Taiwo Okwor e Mikael Schoultz.

Chi sono i protagonisti

Fabrizio Caputo e Michele Mettola, co-fondatori e amministratori delegati di Nexta Capital Partners, hanno costruito una solida esperienza nello sviluppo e nella gestione di progetti per la produzione di energie rinnovabili. Gary Neville, che presiederà il comitato, è un manager con lunga esperienza nel settore finanziario maturata nel ruolo di consulente di società come Beaufort Management Ltd. In passato, Gary ha ricoperto il ruolo di Director presso John Laing Group Plc, board observer in Iona Capital Ltd, Chief Investment Officer e membro del comitato di investimento di InfraMed Management, oltre ad esser stato socio fondatore di IPM Group. Taiwo Okwor, Vice President della African Finance Corporation, e Mikael Schoultz, Chief Investment Officer di Liquid Wind AB, con un passato come Managing Director del Copenhagen Infrastructure Service Company e Partner del Sustainable Technologies Fund, hanno competenze negli investimenti infrastrutturali. Nexta IM ha inoltre nominato di Yvo de Boer advisor speciale per le tematiche ESG. Presidente della Gold Standard Foundation, Yvo de Boer ha ricoperto, tra gli altri, i ruoli di direttore generale del Global Green Growth Institute (GGGI) e presidente del Climate Change & Sustainability Services (CC&S) di KPMG

Il fondo in rampa di lancio

Il comitato d’investimento sarà subito chiamato a occuparsi di Nexta Renewable Fund S.C.A. SICAV-RAIF (NRF), veicolo di diritto lussemburghese, il cui collocamento è appena iniziato. Nexta Renewable Fund acquisirà in Italia, Portogallo, Spagna e Grecia impianti, prevalentemente greenfield, per la produzione di energia da fonti rinnovabili concentrandosi su tre tecnologie: solare fotovoltaico, eolico e biometano. Il portafoglio del fondo sarà costituito in prevalenza da impianti sviluppati da Nexta Capital Partners. Il fondo, che ha un obiettivo dimensionale di 500 milioni di euro, un target return (IRR netto) tra 10 e 12% e taglio minimo dell’investimento di 15 milioni di euro, si colloca nella categoria dei Dark Green Fund (ex articolo 9 della Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR) avendo la missione d’investire esclusivamente in progetti con obiettivi di sostenibilità conformi ai princìpi ESG e ai requisiti di trasparenza introdotti dal regolamento.