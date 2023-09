Nexta Capital, un evento per parlare di sostenibilità e fondi ESG (video)

Con Elisabetta Negrini di Nexta Capital abbiamo parlato di sostenibilità e fondi ESG. La società finanziaria, specializzata nello sviluppo e gestione di impianti per la produzione di energie rinnovabili, è in procinto di lanciare un nuovo fondo chiuso Nexta Renewable Fund che a breve inizierà il fundraising. Questo fondo si colloca nella categoria dei dark green fund (ex articolo 9 della Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR, l’informativa sulla sostenibilità nei servizi finanziari) avendo la missione d’investire esclusivamente in progetti con obiettivi di sostenibilità conformi ai princìpi ESG e ai requisiti di trasparenza introdotti dallo SDFR.

Per stimolare il dibattito sulla sostenibilità e i dark green fund Nexta Capital ha organizzato per il 5 ottobre a Milano l’evento “New frontier of ESG investments:Dark Green Funds”. Tra gli ospiti sul palco Corrado Passera, ceo di illimity, Giovanna Zacchi, head of ESG Strategy di Bper e Roberto Giacomelli, partner di EY della service line Climate Change and Sustainability Services.