Sostenibilità: italiani sempre più attenti alla tutela dell’ambiente

Dodici tappe che hanno coinvolto circa 2700 persone tra imprese, enti locali, organizzazioni non profit, studenti, docenti, cittadini. Sono questi i numeri del Giro d’Italia della CSR condotto fra gennaio e maggio lungo tutto il Paese da Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale.

Il Salone è un importante evento in Italia dedicato alla sostenibilità, un’occasione per attivare energie positive, condividere idee, trovare percorsi comuni. L’edizione nazionale si terrà a Milano l’1 e 2 ottobre 2019 alla Bocconi ed è preceduta dalle 12 tappe del Giro d’Italia della CSR, con decine di incontri, centinaia di relatori, migliaia di visitatori: il Salone permette di conoscere le imprese che hanno fatto della sostenibilità un driver strategico, incontrare i giovani, contribuire a costruire il futuro della CSR.

Ma come si rapportano gli italiani al tema della sostenibilità? Secondo i dati Ipsos riferiti al 2018 e resi disponibili per il Salone della CSR e dell’innovazione sociale, vi è nel belpaese un’attenzione diffusa allo sviluppo sostenibile, che viene ritenuto importante dal 92% degli abitanti del Nord-Est, dal 95% di quelli del Mezzogiorno e dal 96% di quelli del Nord-Ovest. A stare più a cuore agli italiani sono l’attenzione all’ambiente e al territorio, la necessità di ridurre inquinamento e rifiuti gli aspetti che stanno più a cuore ai cittadini: vale per il 67% di loro nel centro Italia e per il 53% nel Nord-Est, lo dichiara 41% dei toscani, il 63% dei liguri e il 43% dei siciliani, solo per fare alcuni esempi.