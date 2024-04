SOLE di Repower, il fotovoltaico industriale non è mai stato così conveniente

Quello del fotovoltaico industriale è un settore in forte espansione negli ultimi anni, anche grazie a incentivi e sgravi fiscali periodicamente previsti per privati e aziende. Dagli albori il settore è cresciuto e si è evoluto rapidamente e oggi possiamo contare su pannelli solari sempre più efficienti e accessibili e sulla crescita di questa tecnologia.

Oggi in Italia il fotovoltaico rappresenta una delle principali fonti di energia rinnovabile e il futuro non potrà che migliorare: la rivoluzione è già in atto e tra le tante realtà che hanno deciso di contribuire in modo attivo a un futuro più sostenibile c’è anche Repower, l’azienda specializzata nella fornitura di servizi nel settore energetico fondata in Svizzera nel 1904 e diventata punto di riferimento per l’efficienza energetica e la mobilità elettrica.

Con l’obiettivo di offrire alle aziende soluzioni su misura nella scelta del proprio impianto fotovoltaico, Repower ha stretto una partnership entrando nel capitale sociale di Erreci, azienda accreditata e con sede a Busto Arsizio che da oltre vent’anni si occupa di efficienza e rappresenta un punto di riferimento nel fotovoltaico industriale.

SOLE di Repower, un servizio su misura per le aziende

In collaborazione con Erreci, Repower segue il progetto a 360° a cominciare dall’analisi gratuita dei consumi energetici e delle esigenze delle aziende che decidono di entrare nel mondo del fotovoltaico, passando per la gestione dei rapporti con gli enti e la fornitura dei servizi di progettazione. Repower garantisce assistenza anche su installazione, collaudo e manutenzione degli impianti fotovoltaici, restando al fianco delle aziende durante l’intero ciclo di vita del prodotto, così da garantirne la massima efficienza nel rispetto dei più alti standard di sicurezza e qualità.

Il servizio SOLE di Repower non è rivolto soltanto alle aziende che vogliono muovere i primi passi verso il fotovoltaico e sono alla ricerca di una soluzione su misura, ma anche a quelle che hanno già fatto questo importante passo in passato. Per chi è già in possesso di un impianto fotovoltaico, infatti, sono disponibili soluzioni di revamping e repowering per renderlo più efficiente, performante e sicuro.

Per avere tutte le informazioni sul servizio SOLE è sufficiente visitare il sito ufficiale di Repower, a questo indirizzo.