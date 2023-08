Social app, chi batte i record da 100 milioni di utenti in pochi giorni

Negli angoli più remoti del globo o nelle metropoli più caotiche, un piccolo dispositivo tascabile ha cambiato radicalmente il modo in cui interagiamo con il mondo. Le applicazioni mobili hanno ormai conquistato un posto di rilievo nelle nostre vite, e alcune di esse hanno raggiunto un traguardi importanti. Come Threads, l’app simile a Twitter creata da Meta di Mark Zuckerberg, che ha impiegato solo 5 giorni per raggiungere la soglia chiave di 100 milioni di utenti. Risultato raggiunto grazie al passaparola e senza promozioni a pagamento, battendo tutti i record precedenti.

Le social app che hanno raggiunto più in fretta i 100 milioni di utenti

C’è da dire però che Threads ha avuto la strada spianata per raggiungere questo record: innanzitutto, il suo lancio ha coinciso con la decisione di inserire un limite di visualizzazione dei post su Twitter; questa decisione è durata solo un giorno, ma è stato abbastanza perchè in tanti decidessero di abbandonare il social di Elon Musk, sempre più nell’occhio del ciclone da parte degli utenti di Twitter. In secondo luogo, i nuovi utenti su Threads hanno bisogno di un account Instagram per registrarsi, eliminando così l’iter di registrazione e sfruttando la base di 1,2 miliardi di utenti. Due fattori che potrebbero aver costruito un fossato significativo nel mantenere questo record.

Scende quindi al secondo posto ChatGPT di Open AI, servizio lanciato nel novembre 2022 e che ha raggiunto 100 milioni di utenti in due mesi. ChatGPT ha introdotto alle masse le incredibili capacità dei modelli linguistici di grandi dimensioni, provocando un’ondata di iscrizioni e ravvivando vecchie conversazioni sulle potenziali conseguenze dell’IA.

Arrivando al terzo posto, TikTok di ByteDance ha impiegato solo 9 mesi per raggiungere 100 milioni di utenti dopo il suo lancio nel 2017. Come Threads, TikTok ha beneficiato di un’altra app, accedendo alla popolare base di utenti esistente dell’app di sincronizzazione labiale Musical.ly dopo che è stata acquisita e incorporata proprio da TikToc.

WeChat e Instagram completano la top-five, raggiunti in due modi diversi: la prima, una piattaforma di messaggistica istantanea simile a WhatsApp, ha beneficiato del fatto che è una delle applicazioni più popolari in Cina e nel mercato asiatico, raggiungendo i 500 milioni di utenti nel 2012. Instagram, invece, dopo che è stato acquistata da Meta quando aveva 30 milioni di utenti, ha più che triplicato i suoi iscritti, superando i 100 milioni in un solo anno.

Nonostante Facebook si collochi al decimo posto di questa classifica di social app, avendoci messo 4 anni e 6 mesi per raggiungere i 100 milioni di utenti, rimane però la piattaforma con il maggior numero di account attivi mensili al mondo, quasi 3 miliardi, e installata da circa il 69% della popolazione mondiale.

La classifica delle social app che hanno raggiunto i 100 milioni

Di seguito, ecco la classifica dei social che hanno raggiunto più in fretta i 100 milioni di utenti:

Threads: 100 milioni di utenti in 5 giorni nel 2023

ChatGPT: 100 milioni di utenti in 2 mesi nel 2022

TikTok: 100 milioni di utenti in 9 mesi nel 2017

WeChat: 100 milioni di utenti in un anno e 2 mesi nel 2011

Instagram: 100 milioni di utenti in 2 anni e 6 mesi nel 2010

Myspace: 100 milioni di utenti in 3 anni nel 2003

WhatsApp: 100 milioni di utenti in 3 anni e 6 mesi nel 2009

Snapchat: 100 milioni di utenti in 3 anni e 8 mesi nel 2011

YouTube: 100 milioni di utenti in 4 anni e 1 mese nel 2005

Facebook: 100 milioni di utenti in 4 anni e 6 mesi nel 2004

App social, i dati in Europa

La sua indiscussa supremazia è altrettanto evidente in Europa, dove Facebook spicca come la piattaforma più utilizzata, coinvolgendo addirittura ben l’80% della popolazione del continente. Instagram e Twitter, seppur presenti, si trovano staccati di gran lunga con percentuali rispettivamente del 7,12% e del 5,26%.

Lo strapotere di Facebook in Europa è stato ribadito dalle recenti statistiche rilasciate da Meta, l’azienda madre di Facebook e Instagram. Nel febbraio di quest’anno, Meta ha annunciato che Facebook ha mantenuto circa 255 milioni di utenti attivi mensili in media nell’Unione Europea, mentre Instagram ha conquistato circa 250 milioni di utenti nell’arco di giugno e dicembre 2022.

Allo stesso tempo, anche Twitter rivendica una presenza significativa con quasi 101 milioni di utenti medi nell’UE, mentre YouTube, la piattaforma di condivisione video, si attesta con orgoglio su oltre 401 milioni di europei che utilizzano la sua vasta gamma di contenuti.

Iscritti sui social media: la situazione in Italia

E in Italia invece? Se in Europa Facebook è la più usata, anche nel nostro Paese la situazione non cambia: l’app è ampiamente diffusa, utilizzata dal 74% della popolazione, con gli utenti Facebook attivi su base mensile in Italia che si attestano sui 41 milioni (in leggera maggioranza donne). Anche in questo caso, Instagram e Twitter occupano rispettivamente il secondo e terzo posto nella classifica delle app social più popolari in Italia: il primo con il 15% di utenti (pari a 25,6 milioni di italiani), il secondo con il 3,33%, e ben 13 milioni di iscritti.

Ma c’è un nuovo protagonista in crescita nel panorama digitale italiano: ChatGPT. Questo fenomeno emergente ha catturato l’attenzione degli utenti italiani, come dimostra uno studio di Comscore pubblicato a marzo 2023. Secondo i dati dello studio, nel solo mese di gennaio 2023, ci sono stati ben 9,2 milioni di interazioni con ChatGPT nel nostro Paese, e da allora è probabile che questo numero sia ulteriormente aumentato. Quando il sito di ChatGPT è stato lanciato, l’Italia si è posizionata addirittura nella top 10 mondiale, conquistando la nona posizione, tra i Paesi con il maggior volume di query correlate a questa tecnologia innovativa. Il totale delle digitalizzazioni in Italia ha superato i 25,5 milioni, mostrando una crescita spettacolare del 46 mila per cento in un solo anno.