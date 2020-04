Smartworking: decalogo per lavorare in sicurezza e in modo efficiente

Mentre in queste ore sta prendendo forma il piano per il riavvio delle organizzazioni economiche e industriali del Paese, una cosa appare certa: ogni imprenditore dovrà prioritariamente mettere in atto le precauzioni a difesa della salute dei propri collaboratori. In alcuni casi questo si tradurrà in un maggior peso alla funzionalità dello smart working.

Una decisione, quest’ultima, non esente da problemi sul fronte della sicurezza.

“Entrando nella Fase2 si dovranno mettere in atto tutti i comportamenti necessari per evitare intrusioni nei propri sistemi ed avere compromessa la sicurezza delle informazioni e della struttura della propria organizzazione, con una conseguente pericolosa compromissione della competitività d’impresa, già minata da questo particolare momento. Hacker assieme a disattenzioni e superficialità sono purtroppo sempre in agguato: spiega Enea Nepentini, esperto di sicurezza delle informazioni, CEO/Founder di Consilium.com, presentando un decalogo per evitare sgradevoli sorprese.