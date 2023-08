Segreto salariale, lo stipendio dei colleghi non sarà più tabù. Un problema, sì o no?

Possiamo mettere la parola “fine” al segreto salariale, il blocco che impediva ai dipendenti di poter rivelare quanto guadagnino tra loro. Con la direttiva UE 970/2023, ora colleghi e colleghe potranno rilevare tra di loro i rispettivi stipendi. E scoprire chi guadagna di più, e perché. Motivo di questa direttiva è anche il fatto di scovare quanti più casi di discriminazione salariale, una piaga sociale che, a detta degli analisti, porta in molti casi ad una retribuzione media tra donne e uomini di circa il 13% a livello europeo.

Una piaga, però, che si spera di debellare senza creare ulteriori problemi per imprese e soprattutto lavoratori. Perché la decadenza del segreto salariale permetterà anche di poter combattere il gender pay gap a livello legale. E mettere di mezzo l’avvocato e il giudice del lavoro potrebbe non stimolare molto l’economia, anzi c’è il rischio che si possa portare ad un progressivo appiattimento degli stipendi. Una pezza che è peggio del buco, per dirla volgarmente.

La fine del segreto salariale

La norma in realtà non è ancora in vigore in Italia. Solo a livello europeo sarà attiva dal 24 agosto, ma i paesi hanno tempo quasi 2 anni per recepire la direttiva e trasformarla in legge, prima di cadere in sanzione. Nel caso dell’Italia, si avrà tempo entro il 7 giugno 2026 per provvedere ad abolire il segreto salariale per lavoratori e lavoratrici in Italia. Malgrado le tempistiche lunghe, se dovesse venire approvata una legge al pari della direttiva 970/2023, le imprese avranno ulteriori obblighi da dover rispettare nei confronti dei propri dipendenti.

Le aziende dovranno mettere i dipendenti nelle condizioni di poter verificare che, alla stessa mansione, non venga attribuito un valore diverso a seconda di chi lo svolge. E che rendano trasparenti i criteri in base ai quali si stabilisca tale retribuzione. Inoltre dovranno far sì che lavoratori e rappresentanti sindacali ricevano informazioni chiare sulle retribuzioni medie. E le vieta di introdurre clausole contrattuali che vietino la divulgazione di informazioni sulla loro retribuzione, così come nel caso di richiesta da parte loro anche in merito ad altre categorie.

È una misura che andrà a colpire il gender pay gap che, malgrado il principio della parità retributiva sià sancito dal Trattato di Roma, continua a pesare in Europa e in Italia. Un gap tutto a svantaggio soprattutto per le italiane, difficilmente risolvibile con le norme attuali. Secondo uno studio del Global Gender Gap Report 2023, pubblicato lo scorso luglio dal World Economic Forum, per colmare questo gap con le attuali leggi serviranno altri 169 anni. Si spera così che, col recipimento della direttiva a livello nazionale, si riesca ad arrivarci entro il 2030.