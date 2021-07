Se la vacanza si paga in criptovalute: i servizi che già le accettano

Le criptovalute rimangono ancora un argomento d’interesse soprattutto per chi investe e prova a ricavarne un profitto. Ma, per chi avesse in mano dei Bitcoin e altre monete digitali, le opzioni per utilizzarle cominciano a diventare più numerose. Criptovaluta.it ha ricordato, in particolare, quali sono i servizi collegati al mondo dei viaggi e delle vacanze che attualmente accettano forme di pagamento alternativo.

Per le prenotazioni di alberghi, ad esempio, Travala è il leader per i pagamenti in criptovalute, con un’offerta di location soprattutto in America. Oppure il gruppo alberghiero Pavillon, il primo nel suo genere ad accettare Bitcoin e simili. Ciò è stato possibile grazie alla collaborazione con il gateway di pagamento crittografico globale Coindirect che accetta il pagamento in Bitcoin presso tutti gli alberghi della sua catena, uno dei quali anche in Italia, a Roma.

Per prenotare il volo, invece, si può virare su AlternativeAirlines, che permette di accedere a tutti i principali vettori del mondo e di saldare il pagamento del biglietto in BTC e in poche altre criptovalute. Mentre per acquistare direttamente dalla compagnia aerea è stata la AirBaltic, ad aver aperto la porta già dal 2014 ai pagamenti in bitcoin, con una recente apertura ad altre criptovalute.

“Bitcoin, e altre criptomonete, sono molto più accettate come mezzo di pagamento di quello che si tende a pensare”, commenta Gianluca Grossi di Criptovaluta.it, “già da tempo possiamo acquistare servizi online di qualunque tipo, con intermediari specifici o meno”.

Certo, chi ha acquistato Bitcoin perché diffida delle monete fiduciarie, svalutate costantemente dalle banche centrali, farebbe meglio a tenerlo in portafoglio in vista di una futura rivalutazione. Spendere le monete fiat che – programmaticamente – cedono circa il 2% del valore ogni anno sembra, da questo punto di vista, la scelta più razionale. A meno che non si abbia una visione ribassista sul futuro di Bitcoin & co.