Scopri il futuro del mercato finanziario italiano: partecipa all’evento Assosim

Per capire come migliorare il sistema finanziario italiano e renderlo competitivo a livello internazionale in vista della Capital market union, Assosim, in collaborazione con Spectrum, ha organizzato l’evento online “Dalla legge sulle Sim alle prossime revisioni del quadro normativo Europeo”.

L’incontro verrà trasmesso in live streaming giovedì 23 settembre dalle ore 15:00. Per partecipare è necessario iscriversi al seguente link (clicca qui)

I temi dell’evento Assosim

L’evento, che vede la partecipazione di Carmine Di Noia (Commissario Consob) e Ugo Bassi (Direttore Fisma, Commissione Europea) nella veste di guest speaker, fornisce l’occasione per un confronto tra gli operatori presenti in Italia a 30 anni dall’approvazione della Legge 1/1991 (Legge Sim) attraverso due tavole rotonde, la prima dedicata agli intermediari e la seconda ai gestori delle piattaforme di negoziazione.

Il programma e i relatori della giornata

Michele Calzolari (Presidente Assosim): intervento di apertura

Carmine Di Noia (Commissario Consob): guest speaker

Tavola rotonda dedicata agli intermediari. Partecipano:

Gherardo Lenti Capoduri (Head of Market HUB, Intesa Sanpaolo IMI CIB)

Guglielmo Manetti (CEO, Intermonte SIM)

Marco Turrina (CEO, Banca Akros)

Stefano Vincenzi (General Counsel, Mediobanca)

Andrea Vismara (CEO, Equita SIM)

Moderatore: Gianluigi Gugliotta (Segretario Generale, Assosim)

Tavola rotonda dedicata ai gestori delle piattaforme di negoziazione. Partecipano:

Luigi Campa (Products and client development manager, Borsa Lussemburgo)

Christopher Grosset (Sales Executive, Spectrum Markets)

Giorgio Modica (CFO, Euronext)

Roberto Pecora (CEO & Head of Société Générale Securities Services)

Sergio Mauri (Product Manager, BNP Paribas Securities Services)

Stefano Cuccia (Managing Director, HiMTF)

Moderatrice: Miriam Felici (Responsabile compliance, markets & operations, Assosim)

Ugo Bassi (Direttore DG FISMA, Commissione Europea): guest speaker

Nel suo intervento il Commissario Consob Carmine Di Noia ripercorrerà l’evoluzione della disciplina dei mercati finanziari, dalla concentrazione degli scambi alla privatizzazione di Borsa Italiana, fino all’ingresso di quest’ultima prima nel gruppo London Stock Exchange e poi nel circuito Euronext.

Al termine delle due tavole rotonde il direttore Fisma Ugo Bassi replicherà alle principali criticità che emergeranno dagli interventi dei relatori.