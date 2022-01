Scontro tra titani: Buffett raggiunge Wood nei rendimenti. E supera Zuckerberg per ricchezza

Scontro tra i titani degli investimenti. Warren Buffett si prende la rivincita su Cathie Wood: il gap tra il rendimento del titolo della Berkshire Hathaway e quello del fondo Ark Innovation si è chiuso. Solo un anno fa li separava uno spread del 200%.

In effetti, guardando l’andamento del titolo Berkshire Hathaway e dell’Ark Innovation ETF un anno fa, il tasso di crescita è particolarmente divergente: da un lato troviamo un aumento lento e costante, dall’altro un’impennata tumultuosa.

Facciamo un passo indietro per capire meglio. Poco meno di un anno fa, ARK Innovation, l’ETF di punta di Cathie Wood aveva raggiunto il massimo storico sulla scia degli ingenti guadagni messi a segno dai titoli hi-tech come Tesla e Zoom Video Communications.

Il vento è cambiato quest’anno quando, complice la prospettiva di una stretta della Federal Reserve sul costo denaro, sono scattate le vendite sul comparto tecnologico, settore notoriamente sensibile ai rialzi di tassi di interesse.

Risultato finale: la performance di ARKK ha iniziato una ripida discesa, finendo per incontrare quella di Berkshire Hathaway che, forte delle sue partecipazioni in big dell’economia “tradizionale” (Bank of America, Coca-Cola…), ma anche per la imponente quota detenuta in Apple, continua a mostrare rendimenti positivi. Da inizio anno, il fondo ARKK ha evidenziato un rosso del 28% mentre BRK.B segna un incremento del 4%; sui 12 mesi, le due performance si attestano rispettivamente al -51% ed al +36%.

Come afferma Bloomberg, “il passaggio a livello di mercato a settori più economici e più difensivi” è in linea con l'”approccio basato sul valore” di Buffett. Risultato finale: le azioni Berkshire Classe B stanno ora sovraperformando Ark Innovation (i dividendi, sono più o meno pari).

Buffett sorpassa Zuckerberg tra i più ricchi al mondo

La svendita delle azioni tecnologiche ha anche favorito un posizionamento più alto di Buffett nella classifica delle persone più ricche del mondo. Da inizio anno, Buffett è l’unica persona nella top 10 ad aver incrementato la sua ricchezza netta: + $ 4,5 miliardi con un patrimonio netto stimato di $ 113 miliardi, secondo il Bloomberg Billionaires Index.

Un risultato che gli ha permesso si salire al settimo posto, sopra Mark Zuckerberg che, con il titolo Meta in calo di oltre il 10% da inizio anno, ha visto il suo patrimonio netto scendere di circa 12,7 miliardi di dollari. Zuckerberg occupava una posizione più alta di Buffett dal 2018, anno in cui c’era stato il sorpasso;