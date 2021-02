Schroders: riparte il roadshow virtuale “Faccia a Faccia con il Futuro”

Parte il prossimo 10 febbraio la nuova edizione del Roadshow virtuale di Schroders “Faccia a Faccia con il Futuro”. Tre incontri dedicati ai professionisti della consulenza finanziaria, organizzati tra febbraio e marzo, il cui tema riguarderà i grandi contrasti e le trasformazioni dirompenti che stanno rivoluzionando gli equilibri del pianeta, la nostra vita e il mondo degli investimenti.

Le date dei tre incontri

Il primo incontro, previsto per mercoledì 10 febbraio, sarà focalizzato sulla rivoluzione energetica e ad illustrare le prospettive per il prossimo futuro e l’impatto dei recenti impegni assunti dalle principali potenze mondiali (la ‘green agenda’ di Biden, il Green Deal dell’UE) saranno Paolo Frankl, Capo Divisione Energie Rinnovabili dell’Agenzia Internazionale dell’Energia e Simon Webber, Gestore del fondo Schroder ISF* Global Climate Change Equity.

La disruption sarà invece il focus del secondo incontro, in programma per mercoledì 24 febbraio con Alec Ross, Esperto di tecnologia, ex consigliere dell’Amministrazione Obama per l’innovazione che spiegherà insieme ad Alex Tedder, Responsabile Azionario Globale e Tematico di Schroders cosa possiamo aspettarci per gli anni a venire e come rimodellare i portafogli per trarre il meglio dalle inesorabili trasformazioni già in atto.

A chiudere questa edizione di incontri, giovedì 4 marzo, saranno Alan Friedman, Economista e autore, e Roy Diao, Responsabile Reddito Fisso Asia di Schroders, in un incontro focalizzato sui nuovi ordini del mondo nel secolo asiatico.

Ad accompagnare la discussione sarà nuovamente Leopoldo Gasbarro, direttore del magazine Wall Street Italia di tutti i canali di web finance del gruppo “Triboo S.p.A.”, la cui profonda conoscenza dei risparmiatori italiani ha già arricchito le precedenti edizioni del Roadshow.

10 febbraio, ore 15:00 – Verso un pianeta «rinnovabile»? – ospiti: Paolo Frankl e Simon Webber

– Verso un pianeta «rinnovabile»? – ospiti: e 24 febbraio, ore 15:00 – Lezioni di futuro: la rivoluzione della vita quotidiana – ospiti: Alec Ross e Alex Tedder

– Lezioni di futuro: la rivoluzione della vita quotidiana ospiti: e 4 marzo, ore 15:00 – I nuovi ordini del mondo nel secolo asiatico – ospiti: Alan Friedman e Roy Diao

