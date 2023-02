Scatta l’obbligo del prezzo medio sui carburanti. In arrivo l’app del governo

Il decreto trasparenza sui prezzi dei carburanti cambia con un emendamento del governo Meloni. Nonostante le polemiche sulle presunte speculazioni sui prezzi di benzina e diesel, il governo ha presentato un emendamento al testo in fase di conversione in legge. L’emendamento modifica l’obbligo di esporre i prezzi medi regionali giornalieri sui cartelloni e rafforza le sanzioni per i benzinai che violano le regole sulla trasparenza. Il compromesso è stato trovato tra le diverse anime del centrodestra.

Nonostante l’Antitrust abbia criticato la procedura, l’obbligo di esporre i prezzi medi regionali non viene eliminato, anzi, il cartellone deve essere mostrato “in modo evidente”. Per le stazioni di servizio lungo le autostrade, il prezzo medio verrà calcolato a livello nazionale. Forza Italia ha proposto di sostituire il cartellone con un codice QR, mentre la Lega si è avvicinata alle posizioni dei distributori di carburanti.

L’app anti-speculazioni sui carburanti

Tra le modifiche quella sulle comunicazioni dei prezzi da parte dei gestori alla piattaforma del ministero delle Imprese, le cui modalità verranno definite insieme a quelle sui cartelloni con decreto ministeriale. In arrivo anche un’app gratuita del ministero per i consumatori che mostrerà i prezzi medi e le tariffe praticate, ma la data di lancio non è ancora stata stabilita.

Le sanzioni per i benzinai

Le sanzioni per i benzinai sono state ridotte e scattano solo in caso di mancata comunicazione settimanale o assenza di comunicazione sulle variazioni dei prezzi. La sospensione del servizio verrà effettuata solo dopo 4 mancate comunicazioni corrette in 2 mesi. Le multe, che attualmente vanno da 500 a 6.000 euro, caleranno da 200 a 2.000 euro.