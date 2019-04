Segui la diretta video con Massimo Scolari: “Investimenti: come cambiano tra politica e paura”

Seconda puntata di SCARABEO – Le parole della finanza. L’ospite di quest’oggi è Massimo Scolari, presidente di Ascofind, l’associazione per la consulenza finanziaria indipendente. Con lui abbiamo affrontato diversi temi e non solo relativi al mondo della consulenza, ma non solo. Politica, investimenti, risparmio: sono tante le parole dello Scarabeo di questa puntata.

IL GIOCO Proprio come in Scrabble, il famoso gioco da tavolo basato sulla formazione di parole di senso compiuto, l’ospite analizzerà una serie di parole di attualità di carattere economico-finanziario proposte durante la puntata.